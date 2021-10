Cinco vezes vencedor do Bola de Ouro, o CR7, a celebridade mais seguida no Instagram nunca se esquivou de compartilhar alguns de seus momentos íntimos nas redes sociais. Dito isso, vamos dar uma olhada na vida do craque enquanto tentamos responder a algumas das perguntas mais comuns, como quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?

Quantos filhos tem o jogador Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, tem quatro filhos e recentemente, no dia 28 de outubro de 2021, No jogador anunciou em suas redes sociais que a família vai crescer. Ele e a esposa Georgína Rodríguez serão pais de gêmeos.

O primeiro filho do craque se chama Cristiano Ronaldo Junior e nasceu em junho de 2010. nos Estados Unidos. A identidade da mãe nunca foi revelada. O pequeno herdeiro passou a seguir os passos do pai no futebol ao integrar as categorias de base da Juventus. Agora, com a transferência de Cristiano para o Manchester United, Junior também se mudará para a base do time inglês, conforme noticiou a mídia britânica.

Depois vieram os gêmeos Eva e Mateo por geração de barriga de aluguel, também nos Estados Unidos, em junho de 2017. Mais uma vez, a identidade da mãe permaneceu em sigilo devido ao processo legal.

Por fim, o primeiro filho de Cristiano com Georgina, esposa do jogador, veio também em 2017. A pequena Alana Martina nasceu em novembro do mesmo ano.

Veja também qual o salário de Cristiano Ronaldo

Quem é a mãe dos filhos do jogador português?

A identidade da mãe do primeiro filho de Cristiano Ronaldo, o pequeno Cristiano Ronaldo Junior, nunca foi revelada e sequer informações foram divulgadas para a mídia. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o jogador tem total custódia da criança e a geradora recebeu 10 milhões de euros.

O mesmo aconteceu com os gêmeos Eva e Mateo, já que foram gerados no processo de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Seguindo as regras do país, nenhuma informação pode ser divulgada e, com isso, Cristiano sempre manteve a discrição, evitando maiores complicações em ambas as partes.

Por fim, a pequena Alana é filha de Georgína Rodríguez, mulher de Cristiano. Nascida em Jaca, na Espanha, tem 27 anos. Ela já trabalhou garçonete, au pair e modelo. Hoje, coleciona mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, onde publica fotos de sua família, trabalhos e de sua rotina.

Georgina e Cristiano começaram o relacionamento em 2016, enquanto ainda jogava no Real Madrid. Segundo a modelo, eles se conheceram na Gucci, onde ela era assistente de vendas.