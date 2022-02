Elche x Rayo Vallecano: onde assistir o Campeonato Espanhol – 18/02

Disputando a 25ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Elche x Rayo Vallecano entram em campo nesta nesta sexta-feira, 18/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, na cidade de Elche. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Elche x Rayo Vallecano:

O jogo entre Elche e Rayo Vallecano vai ter transmissão do streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) ou também pelo aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir todo o conteúdo.

Escalação do Elche e Rayo Vallecano

O Elche vem de para o Sevilla na última rodada no Campeonato Espanhol. O resultado quebrou a sequência de resultados motivos que o grupo acumulava nas semanas. Agora, ocupando a décima quarta rodada com 26 pontos, tem o total de seis vitórias, oito empates e dez derrotas e precisa do resultado para subir em busca do topo.

Enquanto isso, o Rayo Vallecano se mantém em décimo primeiro com 26 pontos. Nas últimas rodadas, entretanto, o time não vence por mais de cinco rodadas, preocupando torcedores e a própria diretora. Em toda a temporada do Campeonato Espanhol, tem nove vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Elche: Baldía; Palacios, Roco, Gonzalo, Mojica; Mascarell, Morente, Gumbau, Fidel; Carrillo, Pere Milla

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena Marugán, Rodrigues; Comesaña, Luengo; Palazón, Nteka, García; Falcão

Jogos do Campeonato Espanhol

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira a seguir quais são elas e os horários.

Sexta-feira (18/02):

Elche x Rayo Vallecano – 17h

Sábado (19/02):

Granada x Villarreal – 09h

Osasunas x Atlético de Madrid – 12h15

Cádiz x Getafe – 14h30

Real Madrid x Alavés – 17h

Domingo (20/02):

Espanyol x Sevilla – 10h

Valencia x Barcelona – 12h15

Betis x Mallorca – 14h30

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h

Segunda-feira (21/02):

Celta de Vigo x Levante – 17h

