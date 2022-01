Elche x Villarreal: saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje – 16/01

Equipes precisam do resultado neste domingo para continuar subindo na tabela do Campeonato Espanhol

Dando o pontapé inicial na 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o confronto entre Elche x Villarreal acontece neste domingo, 16/01, a partir das 10h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero. O jogo terá transmissão ao vivo hoje e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Elche x Villarreal?

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a partida começa às 10h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Manuel Martínez Valero, na cidade de Elche, na Espanha.

Onde assistir o jogo Elche x Villarreal?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 10h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 10h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Após uma sequência de derrotas, o Elche reagiu na última rodada após vencer o Espanyol fora de casa. Agora, neste domingo, precisa novamente contar com a sorte, o melhor de seus jogadores em campo e a força de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento com os três pontos em seu favor. O Elche ocupa a 16ª posição com 19 pontos.

Enquanto isso, o Villarreal aparece em 8ª posição com 29 pontos, isto é, venceu sete partidas, empatou em oito e perdeu cinco na temporada do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, se quiser lutar na parte de cima da classificação, tem que pontuar neste domingo de qualquer modo.

Escalações de Elche e Villarreal:

Os anfitriões não possuem novas baixas no plantel.

Já o Villarreal não poderá contar com Coquelín, Peña e Pablo Alcacer, além de Mandi, Samuel Chukwueze, Dia e Aurier, que jogam a Copa Africana das Nações.

Provável escalação de Elche: Badía; Mojica, Gonzalo, Roco, Palacios; Omar Mascarell, Morente, Gumbau, Pere Mila; Carillo, Lucas Pérez

Provável escalação de Villarreal: Rulli; Torres, Albiol, Pedraza; Foyth; Parejo, Trigueros, Capoue; Gerard Moreno, Pino, Alberto Moreno

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?