Eliminatórias Copa do Mundo Feminina: veja tabela e como funciona

A menos de dois anos para a próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino, a disputa por uma vaga na competição segue agitada. Na Europa, 11 seleções participam do Mundial e, para definir as representantes do velho continente, as equipes participam das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina.

Como funciona as eliminatórias para a Copa do Mundo feminina?

A UEFA dividiu nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de futebol feminino 51 seleções em nove grupos. São três chaves com cinco equipes, enquanto o restante possui seis times cada. Ao longo do torneio, cada seleção enfrenta seus rivais de grupo duas vezes, uma partida em casa e outra fora.

Ao término da fase de grupos, o primeiro colocado de cada uma das nove chaves garante-se na próxima edição do Mundial. Por outro lado, as nove segundas colocadas disputam um playoff em busca das duas vagas restantes, além de uma vaga na repescagem continental.

Veja abaixo a tabela de classificação do torneio

Cada seleção nas eliminatórias europeia para a Copa do Mundo feminina enfrenta seus adversários de mesmo grupo duas vezes, com confrontos de ida e volta. Confira como a UEFA dividiu cada uma das chaves e como está a classificação:

Grupo A

Suécia – 9 pontos Finlândia – 6 pontos Irlanda – 0 pontos Eslováquia – 0 pontos Geórgia – 0 pontos

Grupo B

Escócia – 7 pontos Espanha – 6 pontos Ucrânia – 3 pontos Hungria – 1 ponto Ilhas Faroé – 0 pontos

Grupo C

Holanda – 7 pontos República Tcheca – 4 pontos Bielorússia – 3 pontos Islândia – 3 pontos Chipre – 0 pontos

Grupo D

Áustria – 9 pontos Inglaterra – 6 pontos Irlanda do Norte – 6 pontos Macedônia – 3 pontos Letônia – 0 pontos Luxemburgo – 0 pontos

Grupo E

Dinamarca – 9 pontos Rússia – 9 pontos Montenegro – 6 pontos Bósnia – 1 pontos Malta – 1 pontos Azerbaijão – 1 ponto

Grupo F

Bélgica – 7 pontos Noruega – 7 pontos Polônia – 5 pontos Albânia – 4 pontos Kosovo – 1 ponto Armênia – 0 ponto

Grupo G

Suíça – 9 pontos Itália – 9 pontos Romênia – 6 pontos Lituânia – 0 pontos Moldávia – 0 pontos Croácia – 0 pontos

Grupo H

Alemanha – 9 pontos Portugal – 7 pontoso Turquia – 4 pontos Sérvia – 0 pontos Israel – 0 pontos Bulgária – 0 pontos

Grupo I

França – 7 pontos Gales – 7 pontos Grécia – 4 pontos Eslovênia – 4 pontos Estônia – 1 ponto Cazaquistão – 0 pontos

Copa do Mundo 2023: onde e quando será realizada?

A Copa do Mundo de 2023 já possui data e locais definidos. O Mundial de futebol feminino será realizado em conjunto entre os países da Austrália e Nova Zelândia, pela primeira vez na modalidade. A competição está prevista para acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Serão 32 seleções participantes da competição, sendo cinco vagas para a AFC + o país-sede (Austrália), uma vaga a OFC + o país-sede (Nova Zelândia), 11 vagas para a UEFA, quatro vagas para a Concacaf, quatro para a CAF, três para a Conmebol e duas dos playoffs.

Qual as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina?

A Copa do Mundo de futebol feminino realizou até então apenas oito edições. Dessas, as norte-americanas ganharam quatro, enquanto as alemães venceram duas e as japonesas e norueguesas uma cada.

O Brasil, por outro lado, não possui nenhum título no Mundial feminino. No entanto, a seleção chegou à final em 2007 na China, mas perdeu na decisão para a Alemanha, por 2 a 0.