Eliminatórias da Euro: onde assistir Eslovênia x Dinamarca ao vivo - 19/06

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira no Estádio Stozice

Nesta segunda-feira, 19/06, as seleções de Eslovênia x Dinamarca se enfrentam pela quarta rodada do grupo H nas Eliminatórias da Eurocopa. O duelo acontece no Estádio Stozice, às 15h45, horário de Brasília. Os dois elencos somam seis pontos na classificação.

Também estão no grupo as seleções de Cazaquistão, Finlândia, Irlanda do Norte e San Marino.

Onde vai passar Eslovênia x Dinamarca ao vivo

A partida entre Eslovênia x Dinamarca tem transmissão no Star Plus, serviço de streaming.

Qual o valor da assinatura do Star+?

O torcedor paga R$ 40,90 por mês. Outros pacotes saem por R$ 55,90 e R$ 59,90 por mês.

Como acessar o Star Plus de graça?

Não dá para assistir o Star + de graça.

Como acessar o Star na TV?

Baixe o aplicativo na loja de streaming na smartv ou ligue o notebook na TV com o cabo HDMI.

Relembre como foi a final da Eurocopa 2020

Quantas Eurocopas tem a Dinamarca?

A Seleção da Dinamarca tem um título da Eurocopa, conquistado em 1992. Esta foi a nona edição realizada na história do futebol europeu.

Naquele ano, a Dinamarca terminou em segundo lugar no grupo com três pontos, atrás da Suécia, mas garantiu a classificação. Na semifinal superou a Holanda nos pênaltis e, na final, ganhou da Alemanha por 2 a 0, levantando a sua primeira taça na história.

Na temporada passada, a Dinamarca foi eliminada na semifinal pela Inglaterra por 2 a 1.

Escalações de Eslovênia x Dinamarca

Sem baixas após a rodada passada, tanto Eslovênia e Dinamarca deverão manter as escalações titulares para o embate desta segunda-feira.

A Dinamarca vem de vitória enquanto a Eslovênia perdeu para a Finlândia.

Eslovênia: Belec; Bijol, Brekalo, Karnicnik, Balkovec; Cerin, Zajc, Stojanovic; Lovric, Sesko e Sporar.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen, Maehle; Eriksen, Hojbjerg, Olsen; Wind, Braithwaite e Hojlund.

Simon Kjærs landskamp nr. 125 Herrelandsholdets anfører rundede her til aften imponerende 125 landskampe i rødt og hvidt 🇩🇰 Det har kun to spillere på Herrelandsholdet præsteret før ham, nemlig Peter Schmeichel (129) og Dennis Rommdahl (126) 📸 @fbbillederdk #ForDanmark pic.twitter.com/8KmUlHu16W — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 16, 2023

Leia também:

Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?