Eliminatórias Europeias: veja a classificação após a 3ª rodada

A terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 chegou ao fim na tarde desta quarta-feira, 31 de março, com resultados que movimentaram os grupos. A França conseguiu terminar a semana com saldo positivo, enquanto a Alemanha foi derrotada pela Macedônia do Norte. Então, confira como ficou a Classificação das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022.

Classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022

GRUPO A

Portugal: 7 pts

Sérvia: 7 pts

Luxemburgo: 3 pts

Irlanda: 0

Azerbaijão: 0

GRUPO B

Espanha: 7 pts

Suécia: 6 pts

Grécia: 2 pts

Geórgia: 1 pt

Kosovo: 0

GRUPO C

Itália: 9 pts

Suíça: 6 pts

Irlanda do Norte: 1 pt

Bulgária: 1 pt

Lituânia: 0

GRUPO D

França: 7 pts

Ucrânia: 3 pts

Finlândia: 2 pts

Bósnia: 1 pt

Cazaquistão: 1 pt

GRUPO E

Bélgica: 7 pts

República Tcheca: 4 pts

País de Gales: 3 pts

Bielorrússia: 3 pts

Estônia: 0

GRUPO F

Dinamarca: 9 pts

Escócia: 5 pts

Israel: 4 pts

Áustria: 4 pts

Ilhas Faroé: 1 pt

Moldávia: 1 pt

GRUPO G

Turquia: 7 pts

Holanda: 6 pts

Montenegro: 6 pts

Noruega: 6 pts

Letônia: 1 pt

Gibraltar: 0

GRUPO H

Croácia: 6 pts

Rússia: 6 pts

Eslováquia: 5 pts

Chipre: 4 pts

Eslovênia: 3 pts

Malta: 1 pt

GRUPO I

Inglaterra: 9 pts

Hungria: 7 pts

Albânia: 6 pts

Polônia: 4 pts

Andorra: 0

San Marino: 0

GRUPO J

Armênia: 9 pts

Macedônia do Norte: 6 pts

Alemanha: 6 pts

Romênia: 3 pts

Islândia: 3 pts

Liechtenstein: 0

Confira os resultados das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022

Na terça-feira (30), Croácia, Holanda, Portugal, País de Gales e Bélgica venceram o último confronto da temporada de março nas Eliminatórias da Europa para 2022. Com goleada, Bélgica e Holanda terminaram a rodada em primeiro lugar na classificação. Já a Rússia, favorita do grupo, foi derrotada.

Enquanto isso, na quarta (31), as Seleções da França, Espanha, Islândia, Inglaterra e Itália garantiram os três pontos para a conta, enquanto a Alemanha perdeu por 2 a 1 para a Macedônia do Norte, terminando em terceiro lugar do grupo J.

Para onde vai Sergio Aguero? Veja os possíveis destinos do argentino