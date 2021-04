Para onde vai Sergio Aguero? Veja os possíveis destinos do argentino

Foram dez longos anos vestindo a camisa do Manchester City. Agora, o atacante Sergio Aguero está de volta ao mercado de transferências em busca de um novo desafio. Em sua estadia pelo clube inglês, foram onze títulos, além de prêmios individuais. Ao anunciar que deixaria o time, novos destinos começaram a surgir. Confira então alguns dos principais nomes que podem contratar o argentino na próxima temporada.

Sergio Aguero deixa Manchester City depois de dez anos

Em março de 2021, o Manchester City anunciou que Sergio Aguero está se despedindo do elenco inglês depois de dez anos. Em sua trajetória, são 257 gols em 384 partidas, sendo o maior artilheiro da história do clube. Agora, está livre para assinar de graça com outro clube em junho de 2021.

Aguero vestirá a camisa dos azuis pela última vez no dia 23 de maio pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium, podendo coroar a sua última temporada no City com a taça da temporada 2020/21.

Nas redes sociais, Kun publicou um texto de despedida agradecendo os torcedores por todo o apoio. O jogador também mostrou-se grato ao clube por toda histórias e conquistas de sua carreira.

Barcelona mostra interesse em contratar Aguero

Trazer Sergio Aguero está na lista de desejos do time catalão. Segundo o jornal espanhol Marca, entre o catálogo de opções para complementar o ataque estão Erling Haaland, do Borussia Dortmund, Memphis Depay do Lyon, e Sergio Aguero.

O presidente Joan Laporta, eleito depois de vencer as eleições no Barcelona em março de 2021, garantiu que a sua prioridade neste momento é trazer Haaland para o elenco, enquanto o técnico Ronald Koeman quer Depay. Já Aguero está nas indicações da parte técnica. Além disso, o nome do atacante ganha força pelo fato de ser um grande amigo de Lionel Messi, o que faria com que o craque permanecesse mais uma temporada no Barcelona.

Entretanto, a contratação do argentino pode ter alguns entraves. De acordo com o jornal, a diretoria espanhola tem como prioridade fechar contrato com um meia e um zagueiro também no meio do ano.

Juventus entra na briga para repatriar Sergio Aguero

Depois de acompanhar a notícia dada pela imprensa espanhola de que Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid na próxima temporada, a Juventus vê Sergio Aguero como possível substituto do português. De acordo com o jornal Gazzetta Dello Sport, o time bianconeri é o principal italiano na briga para trazer o atacante.

Entretanto, o alto salário de Kun Aguero pode ser um problema para a Velha Senhora, que busca reduzir altos pagamentos nos últimos meses principalmente depois da pandemia do coronavírus.

PSG quer montar super time com Aguero

Não é segredo para ninguém que o Paris Saint-Germain tem como principal objetivo ser campeão da Champions League. Depois de sondar Lionel Messi para a próxima temporada, o time francês agora coloca Sergio Aguero em sua lista de contratações para formar uma super equipe.

O jornal Marca também informou que o PSG tem propostas encaminhadas para o argentino. No elenco, a presença de Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria e Marquinhos pode fazer com que Aguero sinta-se mais a vontade, além de conseguir a titularidade absoluta e possivelmente a transferência de Lionel Messi para a capital francesa.

