Em que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje e escalação (8/4)

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 8 de abril, para enfrentar o América de Cali-COL pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será no estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O Timão vem de derrota.

SBT vai transmitir o jogo do Corinthians hoje

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians pela Sul-Americana nesta terça-feira, 8, a partir das 21h30, horário de Brasília. Também dá para assistir na Paramount+.

O torcedor também pode assistir a partida na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em “Ao vivo”, escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em “ao vivo” e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

Escalação

O time do Corinthians deve escalar Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.

O América tem Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Balanta, Carrascal; Barrios, Quintero, Vergara, Holgado (Ramos).

