Empoli x Udinese: onde assistir, horário e escalações – 06/12

Precisando subir na classificação do Campeonato Italiano, as equipes de Empoli x Udinese se enfrentam nesta segunda-feira, 06/12, com a bola rolando a partir das 14h30 (horário de Brasília) pela décima sexta rodada jogando no Stadio Carlo Castellani. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Empoli x Udinese: A partida entre Empoli e Udinese terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, cidade de Empoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 12ª posição do Campeonato Italiano com vinte pontos, os anfitriões entram em campo nesta segunda-feira buscando o resultado em seu favor para, dessa maneira, subir na classificação cada vez mais em busca da permanência na elite e também uma vaga, quem sabe assim, em torneios internacionais. Por fim, tem seis vitórias, dois empates e sete derrotas.

Enquanto isso, a Udinese vem logo atrás em 14º com 16 na conta. Dessa maneira, até o momento, venceu seis jogos, empatou outros dois e perdeu sete, o que siginifica que, se não melhorar o seu desempenho, pode cair para a zona de rebaixamento em qualquer momento da temporada, o que não é bom para os torcedores.

Escalações de Empoli x Udinese:

Os anfitriões não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, Molina e Walace foram expulsos na última rodada e por isso não jogam hoje, além de Rodrigo e Pereyra.

EMPOLI: Vicario; Marchizza, Luperto, Romagnoli, Stojanovic; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Di Francesco

UDINESE: Silvestri; Udogie, Samir, Zeegelaar, Perez; Jajalo, Deulofeu, Pussetto, Arslan; Beto, Nestorovski

