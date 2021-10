Entenda os critérios no Ranking de seleções da FIFA e veja a tabela

A FIFA divulgou o ranking de seleções atualizado do mês de outubro em 2021. A Bélgica ainda é a melhor equipe do mundo, enquanto o Brasil permanece em segundo lugar com pontos para serem alcançados. Mas como a lista das seleções ao redor do mundo é feita? Entenda os critérios utilizados e confira a tabela da FIFA atualizada.

Quais são os critérios utilizados no Ranking da FIFA de Seleções?

O Ranking da FIFA utiliza o sistema Elo, conhecido no xadrez, desde 2018 após a aprovação do Conselho da FIFA, para definir através de pontuações as melhores seleções do mundo. Ao todo, 210 equipes de todos os continentes do mundo são consideradas, sendo as da Conmebol, UEFA, Concacaf, AFC, CAF e OFC.

O método altera a matemática do ranking. Agora, a entidade leva em consideração os resultados recentes para a soma e subtração dos pontos ganhos ou perdidos, além de utilizar pesos diferentes para cada confronto, ou seja, uma partida das Eliminatórias ou Copa do Mundo vale mais do que um simples amistoso.

Já os pontos somados ou substraídos são determinados pela força dos times no ranking. Dessa maneira, quando uma seleção que está no topo vence outra que está abaixo, ela não fatura tantos pontos. Entretanto, se uma equipe que está na em primeiro é derrotada, então aí ela perde muitos pontos, assim como uma pequena pode ganhar muitos pontos ao vencer uma grande seleção.

Quando atualiza o ranking da Fifa?

A FIFA não possui datas específicas para atualizar o ranking, sendo alterações realizadas todos os meses em que houverem jogos de amistosos, Eliminatórias e competições oficiais como a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América e muito mais.

O próximo ranking da FIFA entre seleções será divulgado pela própria entidade em 25 de novembro de 2021. Até a data, jogos das Eliminatórias para a Copa serão realizados em todas as confederações de futebol enquanto buscam a classificação.

A lista completa estará disponível através do site da FIFA (www.fifa.com) de maneira gratuita para todos os usuários.

Qual é a melhor seleção do mundo atualmente?

A Seleção da Bélgica se mantém em primeiro lugar no Ranking da FIFA de seleções que recebeu atualizações em outubro de 2021 após jogos em Eliminatórias para a Copa do Catar, amistosos e Liga das Nações. O Brasil permanece em segundo lugar com 12 pontos de diferença aos belgas, enquanto a França é a grande novidade ao pular para a terceira posição, fechando o pódio.

A atual campeã da Eurocopa, Itália, também subiu de posição, enquanto a Inglaterra caiu uma. Dessa maneira. confira o ranking de melhores seleções da FIFA atualizado em outubro.

Bélgica – 1832.33 pontos Brasil – 1820.36 pontos França – 1779.24 pontos Itália – 1750.52 pontos Inglaterra – 1750.16 pontos Argentina – 1738.79 pontos Espanha – 1687.66 pontos Portugal – 1681.73 pontos México – 1672.92 pontos Dinamarca – 1668.98 pontos Holanda– 1652.01 pontos Alemanha –1642.47 pontos Estados Unidos – 1639.42 pontos Suíça – 1633.8 pontos Uruguai – 1625.67 pontos Colômbia – 1618.76 pontos Suécia – 1618.69 pontos Croácia – 1608.84 pontos País de Gales – 1566.77 pontos Senegal – 1564.95 pontos

Qual é a pior seleção do ranking da Fifa?

A pior seleção do ranking neste momento é San Marino, com apenas 782.71 pontos marcados até 21 de outubro de 2021 ocupando a 210ª posição. Disputando as Eliminatórias da Europa, o elenco o grupo I com Inglaterra, Polônia, Albânia, Hungria e Andorra.

San Marino aparece em último lugar do grupo sem pontos, enquanto marcou apenas um gol contra a Polônia feito por Nicola Nanni em 5 de setembro de 2021. Por outro lado, é o time que mais toma gols, somando 32 até a 9ª rodada da competição.

+Qual país já está classificado para a Copa do Mundo 2022?