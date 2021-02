Entenda por que Breno Lopes, herói da Libertadores, está fora do Mundial

A FIFA divulgou na manhã desta segunda-feira (1/2), a lista de jogadores inscritos no Mundial de Clubes. No entanto, a grande surpresa foi a ausência do atacante palmeirense, Breno Lopes, herói do título da Copa Libertadores. Com um gol de cabeça, nos acréscimos da partida, o atleta concretizou o bicampeonato do Palmeiras, mas está fora do Mundial.

A competição começa já nesta quinta (4), mas a estreia do clube brasileiro acontece somente no domingo (7), na disputa de semifinal. Isso porque, tanto o representante da América do Sul, quanto o da Europa, já entra na competição classificado entre os quatro melhores. Verdão encara Tigres Ulsan Hyundai, às 15h, no Estádio Education City.

Entenda por que Breno Lopes está fora do Mundial

O atacante Breno Lopes está fora do Mundial por conta de um motivo. Sua contratação ocorreu em novembro, quando estavam permitidas apenas negociações dentro do Brasil. Ademais, como a janela internacional estava fechada, o jogador não pode ser inscrito no torneio intercontinental.

A equipe brasileira consultou a FIFA antes de enviar a lista final para verificar se conseguiria inscrever o herói do bi da Libertadores. No entanto, a entidade não acatou o pedido e o atleta não disputará o então sonhado Mundial do Palmeiras.

Lista de jogadores inscritos:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Volantes: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael

Meias: Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron

Equipes classificadas no torneio

Palmeiras – Brasil (campeão da Copa Libertadores da América)

Bayern de Munique – Alemanha (campeão da Liga dos Campeões da Uefa)

Tigres – México (campeão da Liga dos Campeões da Concacaf)

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul (campeão da Liga dos Campeões da Ásia)

Al-Ahly – Egito (campeão da Liga dos Campeões da África)

Al-Duhail – Qatar (representante do país-sede)

O primeiro confronto do Mundial de Clubes acontece então já nesta quinta (4), às 11h. Tigres x Ulsan Hyundai fazem o jogo de estreia da competição, no Estádio Al Rayyan, para definir o adversário do Palmeiras.

Logo depois, Al-Duhail e Al-Ahly se enfrentam às 14h30, no Education City. Mas, quem avançar, encara o Bayern de Munique na semi.