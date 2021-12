Entenda por que o Benfica quer manter Jorge Jesus em 2022

Depois de uma passagem inesquecível no Flamengo por dois anos, Jorge Jesus assumiu o comando do Benfica e, desde então, continua no cargo. No entanto, o rubro-negro demonstrou o interesse em repatriar o português de volta, enquanto o clube de Lisboa tenta à todo custo manter o comandante no projeto. Deixando torcedores curiosos, entenda por que o Benfica já disse que não vai liberar Jorge Jesus por enquanto.

Benfica quer Jorge Jesus em 2022

A novela envolvendo o Flamengo, Benfica e o técnico Jorge Jesus parece estar longe do fim. Isso porque, na última semana de dezembro, a diretoria do Flamengo viajou até Portugal para tratar de negócios para quem sabe convencer o treinador de voltar ao rubro-negro, retomando a história de sucesso que teve em 2019 e 2020 com quatro títulos.

No entanto, o ato pareceu deixar a diretoria do Benfica profundamente irritada, já que o time já demonstrou que não está disposto a liberar o treinador. Em seu site oficial, o clube divulgou uma nota desmentindo toda e qualquer informação da mídia portuguesa sobre o futuro de Jesus, garantindo que o seu foco no momento é a temporada na Europa.

Na sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, o jornal português Record informou que Jesus e o presidente do Benfica, Rui Costa, selaram em reunião o compromisso do comandante de permanecer no clube até o fim de seu vínculo, junho de 2022.

Jorge Jesus na temporada do Benfica

O Mister assumiu o Benfica em agosto de 2020. Em seu primeiro ano, foram 53 partidas entre Champions League, Campeonato Português, Taça de Portugal, Liga Europa, Taça da Liga e Supertaça Cândido de Oliveira sendo 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas ao longo da temporada, sem nenhum título, terminando em terceiro lugar na liga nacional com 76 pontos e a classificação para a fase preliminar da Champions.

No entanto, no início da temporada 2021/22, o Benfica tratou de se reforçar com novos jogadores e colocou o seu plano em prática para chegar longe este ano. E deu certo! Sob o comando de JJ, o elenco liderou o Campeonato Português por aproximadamente dez rodadas, mantendo-se invicto por sete rodadas seguidas.

Temporada 2020/21 – 31 jogos = 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas

Agora, em dezembro de 2021, o time de Lisboa não conseguiu manter o alto nível, parando em terceiro lugar com 37 pontos atrás de Sporting e Porto. Na Champions, o Benfica se classificou em segundo lugar para as oitavas de final, desbancando até mesmo o Barcelona para enfrentar o Ajax em dois confrontos.

Temporada 2021/22 – 30 jogos = 20 vitórias, 5 empates e 5derrotas

Por isso, mesmo sem apresentar grandes resultados, a diretoria do Benfica já deixou claro que quer manter Jorge Jesus para que o comandante termine o seu trabalho e siga em busca do seu objetivo. O presidente Rui Costa mostrou durante entrevistas e até mesmo reuniões com o técnico que confia em seu trabalho e que, por isso, vai mantê-lo no cargo até o fim de seu contrato.

Confira o saldo do Benfica na temporada 2021 da liga portuguesa.

Entenda a polêmica envolvendo o Flamengo e Jesus em 2021

Um provável “sim” dito por Jorge Jesus para os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, na quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, deixou os torcedores do rubro-negro em seu estado mais puro de ansiedade. Desde que demitiu Renato Gaúcho por uma temporada pífia, o clube está sem treinador e continua a sua busca por um substituto.

É por isso que a diretoria do Flamengo fez questão de voar para Portugal em busca de JJ, um dos favoritos da torcida para assumir o cargo. No entanto, o profissional ainda tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem, além de ter uma multa no valor de R$39 milhões de reais, podendo ser ainda maior se contabilizar a comissão técnica.

O portal Globo Esporte informou que em reunião com a cúpula do Flamengo, o português deu o sinal verde, deixando a possibilidade em aberto de treinar o elenco. O encontro também foi publicado pelo jornal português Record e a CNN Portugal, dando a entender que a negociação já se caminha bem entre os dois lados.

Porém, o Benfica chegou a desmentir qualquer vínculo do técnico com o Flamengo, além de dizer que toda e qualquer informação sobre a negociação vinda da mídia portuguesa também era falsa.

Confira o pronunciamento completo a seguir:

“O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes.

Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo.

Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica”.

