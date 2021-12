Neymar volta a jogar quando? PSG dá nova data de retorno para craque

Jogador está fora por lesão no tornozelo esquerdo. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Depois de uma grave lesão no tornozelo esquerdo em novembro e desfalcar o elenco em jogos importantes, o clube divulgou novo boletim médico na manhã desta quarta-feira, 22/12, sobre a situação do craque brasileiro. Dessa maneira, saiba quando Neymar volta a jogar para ajudar o time a conquistar o título do Francês na temporada.

Quando Neymar vai voltar a jogar pelo PSG?

Sem jogar desde o início de dezembro, Neymar já tem nova data para retornar aos gramados do Paris Saint-Germain. Na manhã desta quarta-feira, 22/12, o clube informou a atual situação do atacante brasileiro, dando também pista sobre a possível data.

De acordo com o clube parisiense, Neymar continua o seu tratamento em Ooredoo, centro de treinamento do PSG, e tem o retorno estimado para 4 a 5 semanas, isto é, vai voltar a jogar no começo de fevereiro.

A primeira estimativa do time era de até 6 a 8 semanas. Agora, correndo contra o tempo, o departamento médico espera conseguir recuperar o craque antes da partida inicial das oitavas da Champions contra o Real Madrid, já que Neymar é uma peça importante do ataque com Mbappé e Messi.

Na atual temporada, Neymar só jogou 14 partidas com três gols, deixando a desejar pelo status que possui. Porém, o Paris é o favorito a ganhar o título do Campeonato Francês, assim como na Champions.

Confira a atualização sobre a lesão de Neymar e o seu possível retorno.

“Neymar JR continuou seu tratamento em Ooredoo e seu retorno aos treinos ainda é esperado em 4 a 5 semanas”.

Un groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs pour le déplacement à Lorient ! 🗒️#FCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2021

Entenda o que aconteceu com Neymar

O Paris Saint-Germain enfrentou o Saint-Étienne em 28 de novembro de 2021 pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital francesa venceu por 3 a 1, mas perdeu um de seus principais jogadores por grave lesão.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Neymar sofreu uma forte entrada por trás de Stéphanois Yvann Maçon. Aos prantos e sem conseguir levantar, o brasileiro precisou deixar o campo de maca. Já no fim da partida, Neymar deixou o estádio de muletas.

Mais tarde, o departamento médico fez testes e constatou que se tratava de uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento.

Relembre a lesão de Neymar no final de novembro.

Quais jogos Neymar vai perder pelo PSG?

Com a data de retorno estipulada pelo Paris no início de fevereiro, Neymar pode perder os próximos cinco confrontos da temporada em 2022. Se o seu tratamento apresentar breves resultados, aí poderá estar de volta para jogar contra o Lille em 6 de fevereiro, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

O primeiro jogo das oitavas de final da Champions vai acontecer em 15 de fevereiro no Parc des Princes, na capital francesa. Seguindo o boletim, Neymar já estará recuperado para reforçar o elenco em campo.

Confira a lista de jogos que Neymar vai perder a partir de janeiro de 2022.

Lorient-Bretagne x PSG – 19ª rodada do Campeonato Francês, 22/12

Vannes Olympique Club x PSG – Segunda rodada da Copa da França, 03/01

Lyon x PSG – 20ª rodada do Campeonato Francês, 09/01

PSG x Stade Brestois – 21ª rodada do Campeonato Francês, 16/01

PSG x Reims – 22ª rodada do Campeonato Francês, 23/01

Lille x PSG – 23ª rodada do Campeonato Francês, 96/02 (RETORNO DE NEYMAR)

Leia também:

Jorge Jesus no Flamengo em 2022? ‘Sim’ do técnico anima torcida