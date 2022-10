Jogo do Benfica hoje x Juventus: onde assistir ao vivo e horário da partida

O Benfica vai buscar os três pontos nesta terça-feira (25) diante da Juventus, pela quinta rodada do grupo H na Liga dos Campeões. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), e o jogo do Benfica hoje vai ser no Estádio da Luz, em Lisboa. Se vencer e o PSG tropeçar, o elenco português assume a liderança do grupo.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

Benfica x Juventus hoje vai passar no HBO Max, serviço de streaming, às 16h (horário de Brasília) para todo o Brasil nesta terça-feira ao vivo na rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

Sem passar na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo da Champions pelo serviço de streaming. Somente assinantes tem acesso na plataforma através do celular, Android ou iOS, ou tablet, computador e smartv.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Arbitragem: Srdjan Jovanovic

Informações de Benfica e Juventus no jogo de hoje

Depois de vencer o Porto no clássico do fim de semana, o Benfica se mantém na liderança do Campeonato Português com grande êxito de desempenho em campo em vantagem de seis pontos. Pelo grupo H na Champions, o time de Lisboa também executa boa campanha. Em segundo lugar com 8 pontos, só perde no saldo de gols com o Paris, com tem duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Se vencer ou empatar vai para as oitavas de final, mas perder, deve torcer por um tropeço do Maccabi.

Do outro lado, a Juventus não vai tão bem assim como gostaria pelo Campeonato Italiano da temporada. Em oitavo lugar, o time de Turim busca encontrar o caminho até a glória. Na Liga dos Campeões o desafio é o mesmo, ocupando a terceira posição com 3 pontos em um triunfo e três derrotas. Porém, não tem mais chances de chegar até as oitavas de final, podendo brigar apenas pela vaga na Liga Europa.

Escalações

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Otamendi, Antônio Silva, Bah; Enzo Fernández, Florentino, Aursnes; João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kostic, Moise Kean e Vlahovic

