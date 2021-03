Eslováquia x Rússia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 30/03

Eslováquia e Rússia se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Anton Malatinský Stadium, em jogo da terceira rodada do grupo H nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Eslováquia x Rússia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Eslováquia ficou no empate em 2 a 2 com Malta no fim de semana pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022. Agora, entra em campo nesta terça com o propósito de garantir os três pontos e, assim, seguir vivo na briga pela liderança do grupo.

Do outro lado, a Rússia é a líder do grupo H com seis pontos. Depois de vencer a Eslovênia em 2 a 1 no sábado (27), a Seleção precisa desbancar o adversário para seguir com vantagem na busca pela vaga direta no Mundial.

Possíveis escalações de Eslováquia x Rússia

Possível Eslováquia: Kuciak; Koscelnik, Valjent, Skriniar, Hancko; Hrošovský; Suslov, Kucka, Gregus, Mak; Duris.

Possível Rússia: Shunin; Kudryashov, Dzhikiya, Semenov; Mario, Ozdoyev, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov; Dzyuba, Zhemaletdinov.

Classificação do grupo H nas Eliminatórias da Copa

Pelo grupo H, a Rússia está em primeiro lugar com seis pontos. Logo atrás, estão Eslovênia e Croácia com três pontos cada. Já a Eslováquia possui dois, enquanto Chipre e Malta contabilizam um.

