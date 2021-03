Espanha x Grécia: onde assistir o jogo da eliminatória da copa – 25/03

Espanha e Grécia se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Los Cármenes, em jogo da primeira rodada do grupo B nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Espanha x Grécia: onde vai passar o jogo de graça?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal Space, na tv fechada. SKY: 110, CLARO TV: 154, VIVO TV: 101/649, OI: 69

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Espanha vem para as disputas decisivas da Copa do Mundo de 2022 depois de se classificar para as semifinais da Liga das Nações, passando em primeiro lugar em seu grupo da elite. Agora, com Sergio Ramos, Thiago Alcantara, Morata e Alba no plantel, o técnico Luis Enrique promete bons jogos. Moreno segue indisponível por lesão.

Enquanto isso, a Grécia segue na liga C da Liga das Nações sem conseguir o acesso para a liga superior, já que terminou em segundo lugar da classificação. Dessa maneira, o time europeu promete despontar nos confrontos por uma vaga no Mundial de 2022.

Possíveis escalações de Espanha x Grécia

Possível Espanha: De Gea; Porro, Ramos, Martínez, Alba; Rodri, Koke, Alcantara; Moreno, Oyarzabal; Morata.

Possível Grécia: Vlachodimos; Mavrias, Chatzidiakos, Tzavellas, Tsimikas; Kourbelis, Zeca; Limnios, Bakasetas, Fortounis, Giakoumakis.

Últimos jogos

A equipe da Espanha entrou em campo pela última vez no dia 17 de novembro de 2020 pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Assim, por 6 a 0, venceu a Alemanha.

Do outro lado, a Grécia jogou no dia 18 do mesmo mês também pela Liga das Nações, mas contra a Eslovênia, ficando no empate sem gols.

