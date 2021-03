Conheça Hulk, o cachorro gigante de Lionel Messi

O argentino Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores da história, também faz sucesso nas redes sociais. O craque mostra a família reunida em momentos especiais. Entretanto, o que chama atenção é o seu cachorro. De grande porte, o bichinho de estimação do jogador de pelo marrom está sempre junto com o atleta, seus filhos e esposa. Então, conheça mais sobre o cachorro do Messi.

Em 26 de janeiro de 2016, o argentino postou em seu Instagram pela primeira vez uma foto segurando o cachorrinho. Na legenda, agradeceu sua esposa, Antonella Roccuzzo, pelo presente, indicando também que o bichinho de estimação era o mais novo membro da família Messi.

“Novo membro da minha família !! Obrigado, amor, por este lindo presente @ antoroccuzzo88”.

Em março do mesmo ano, os fãs descobriram o nome do novo integrante da família. Chamado de Hulk, principalmente pela semelhança com o personagem verde dos quadrinhos, o cachorro logo caiu nas graças do público. Além disso, Hulk também tem um irmãozinho, Toby, cachorro de pequeno porte de Antonella, esposa do craque.

Qual é a raça do cachorro do Messi?

A raça do cachorro de Messi se chama Dogue de Bordeaux, ou mastim francês como também é chamado. De origem francesa, a raça é muito conhecida por ser excelente cão de guarda, fiel e muito companheiro, mostrando amor incondicional por sua família.

Assim, o animal apresenta um corpo largo e musculoso, especialmente devido ao fato de ser apaixonado por atividades físicas como correr, nadar e brincar. Tem uma pelagem curta, geralmente marrom avermelhada. A raça exige muito cuidado e atenção, especialmente a não realização de atividades em locais com climas quentes demais. A expectativa de vida é de 7 anos, com a média de altura em 64 cm.

Antes e depois do cachorro de Messi

Com as postagens de Messi, podemos ver a evolução do cãozinho durante os anos. Muito amado pela família argentina, está sempre presente nos cliques e momentos especiais. Confira então como era e está o cachorro do jogador.

