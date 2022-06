Estônia x San Marino: onde assistir e horário da Liga das Nações (02/06)

Nesta quinta-feira (02/06), as seleções de Estônia x San Marino se enfrentam pela rodada de abertura pela Liga D no grupo 2, a partir das 13h (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn. Para não perder nenhum lance da Liga das Nações hoje, saiba onde assistir a partida ao vivo.

Onde assistir Estônia x San Marino hoje?

Para assistir o jogo entre Estônia e San Marino hoje, o torcedor deve sintonizar o Star +, serviço de streaming.

Sem transmissão na TV, o streaming da Disney é o único responsável por exibir todas as emoções do confronto da Liga das Nações nesta quinta-feira. A plataforma, entretanto, está disponível em todo o país somente para os assinantes.

Pelo valo de R$32,90 por mês, o torcedor pode tornar-se membro do Star + através do site (www.starplus.com.br) ou até pelo aplicativo.

Informações do jogo Estônia x San Marino hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn, na Estônia

Arbitragem: Ioannis Papadopoulos (Grécia)

Onde assistir: Star +

Estônia e San Marino na Liga das Nações

A seleção da Estônia não teve sorte na temporada passada durante a Liga das Nações. Integrando a Liga C, a equipe terminou a primeira fase na zona de rebaixamento e, por isso, disputou o playoffs. Diante da seleção do Chipre, perdeu o jogo e acabou rebaixada para a última divisão do torneio. Por isso, busca os três pontos nesta quinta-feira para começar com o pé direito o seu retorno até a liga superior.

Do outro lado, San Marino não conseguiu uma vitória na última temporada da competição e, por isso, vê a partida de hoje como uma oportunidade de se reconstruir em campo e quem sabe fazer bonito, mesmo jogando fora de casa. No grupo 2, vai enfrentar além da Estônia a equipe de Malta.

Escalação da Estônia: Matvei Ignone; Lukka, Tamm, Klavan, Mets, Sinyavskiy; Vladislav Kreida, Vassiljev, Henrik Ojamaa; Anier e Rauno. Técnico: Thomas Haberli

Escalação de San Marino: Elia Benedetti; Filippo, Dante Rossi, Mirko Palazzi; Battistini, Censoni, Mularoni, Tomassini, Zafferani; Matteo Vitaioli e Danilo Rinaldi. Técnico: Fabrizio Costantini

Como funciona a Liga das Nações em 2022?

A Liga das Nações conta com cinquenta e cinco seleções, divididas em quatro ligas, ou seja, A, B, C e D, de acordo com as posições do ranking oficial, onde a primeira é a maior e a última é a menor, onde ficam as seleções de menor expressão no cenário do futebol atual.

As ligas A, B e C possuem dezesseis times, enquanto a D tem apenas sete. A primeira fase conta com seis rodadas na fase de grupos.

Os líderes de cada um dos grupos da liga se classificam para a semifinal, enquanto nas outras três ligas os primeiros sobem de divisão, e os últimos são rebaixados para a divisão inferior.