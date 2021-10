Estoril x Benfica: onde assistir ao jogo de hoje e escalações (30/10)

As equipes de Estoril x Benfica se enfrentam neste sábado, 30/10, às 15h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Português no Estádio António Coimbra da Mota. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Estoril x Benfica hoje ao vivo? O confronto entre Estoril e Benfica terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 15h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio António Coimbra da Mota, cidade de Amoreira, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Estoril x Benfica

A partida neste sábado tem o Benfica como o grande favorito para garantir os três pontos. O líder da competição com vantagem pode aumentar hoje.

Estoril : Figueira; Joãozinho, Lucas, Ferraresi, Soria; Rosier, Gamboa, Franco; Fonte, Arthur Gomes, Lourenço

: Figueira; Joãozinho, Lucas, Ferraresi, Soria; Rosier, Gamboa, Franco; Fonte, Arthur Gomes, Lourenço Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi; Grimaldo, Weigl, Mário, Gonçalves; Núñez, Rafa, Yaremchuk

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Estoril conta com um bom começo de temporada. Em quarta posição com 18 pontos, contabiliza cinco vitórias, seis empates e uma derrota na competição. Dessa maneira, pode diminuir a diferença se ganhar o jogo de hoje no Campeonato Português.

Enquanto isso, o Benfica segue em primeiro lugar com 24 pontos. Se ganhar o jogo de hoje, consegue aumentar a vantagem diante os demais na classificação. Os comandandos de Jorge Jesus contabilizam oito vitórias e apenas uma derrota na temporada.

