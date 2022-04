Everton x Jorge Wilstermann: onde assistir e horário hoje (05/04)

Pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, as equipes de Everton x Jorge Wilstermann se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Confira no texto todas as informações de onde assistir ao vivo o jogo hoje.

Estão no grupo D os times de São Paulo, Jorge Wilstermann, Everton do Chile e Ayacucho.

Horário do jogo da Sul-Americana hoje

Everton x Jorge Wilstermann vai ser realizado nesta terça-feira em 5 de abril, a partir das 21h30, no horário de Brasília, pela rodada de estreia da fase de grupos na Copa Sul-Americana 2022.

Localizado na cidade de Viña del Mar, o Estádio Sausalito vai receber a partida da Sul-Americana nesta terça com transmissão ao vivo. O espaço tem capacidade para mais de 23 mil torcedores, ou seja, a torcida deverá marcar presença em peso.

O jogo será transmitido às nove e meia no Brasil, mas no Chile a partida vai ocorrer em oito e meia da noite, já que Brasília está 1 hora à frente das terras chilenas.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Sausalito – Chile

Onde assistir Everton x Jorge Wilstermann

O jogo entre Everton e Jorge Wilstermann hoje será transmitido no canal CONMEBOL, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo. A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW, aplicativos.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Provável escalação de Everton e Jorge Wilstermann

Escalação do Everton: de Paul, Oyarzun, Barroso, Echeverría, Madrid, Ibacache, Reyes, Median García, Sosa, Di Yorio e Cuevas

Escalação do Jorge Wilstermann: Luis Fernando Cárdenas, Rodríguez, Ballivían, Echeverría, Cujuy, Vargas, Áñez, Rodrigo Vargas, Castro, Serginho e Menacho

Protagonizando uma belíssima campanha no Campeonato Chileno, o Everton agora joga nesta terça-feira totalmente focado para disputar o confronto da primeira rodada na Copa Sul-Americana. Integrando o grupo D, tem três grandes oponentes pela frente e, por isso, deve fazer a lição de casa e manter os titulares em campo.

Enquanto isso, o Jorge Wilstermann chegou até a fase de grupos da Sul-Americana depois de vencer o Guabirá na fase preliminar. Por isso, somente a vitória interessa ao clube visitante hoje, uma vez que está fora de sua casa e tem pela frente um forte time cotado como grande favorito.

