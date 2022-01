Falcon x Itabaiana: onde assistir, horário e escalações – 25/01

Pela primeira rodada do Campeonato Sergipano, as equipes se enfrentam nesta terça-feira ao vivo

Falcon x Itabaiana se enfrentam nesta terça-feira, 25/01, com a bola rolando a partir das 20h15 (horário de Brasília), no Estádio Batistão pela segunda rodada do Campeonato Sergipano. As informações do jogo de hoje você confere abaixo na matéria.

Onde assistir Falcon x Itabaiana

A partida entre Falcon e Itabaiana às 20h15 terá transmissão ao vivo da ITTV, pay-per-view por assinatura disponível para todo o Brasil (www.ittv.com.br) por diferentes valores. Basta acessar o site e conferir os demais planos e pacotes.

Horário: 20h15 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: ITTV

Escalações de Falcon x Itabaiana

Escalação do jogo do Falcon: Geovani; Ronald, Davi, Resilson, Wendel, Pablo; Dan Dan, Natan, Erick; Ricardinho, Edwin

Escalação do jogo do Itabaiana: Rodrigo; Rhuan, Neto, Hugo, Elicarlos; Izaldo, Gustavo, Moreilândia, Alfredo, Davi Ceará; Ilá

Como estão as equipes no Campeonato Sergipano?

Integrando o grupo B, o Falcon não teve a estreia que gostaria na primeira rodada do Campeonato Sergipano na nova temporada. Diante do Sergipe, o elenco foi derrotado fora de casa e, agora, tem uma nova oportunidade de marcar o seu primeiro ponto na competição para subir na classificação. Por fim, está em 4º lugar sem pontos.

Enquanto isso, o Itabaiana aparece em segundo lugar com 3 pontos no grupo A depois de bater o Maruinense com facilidade por 4 a 0 jogando em casa. Dessa maneira, tem um novo desafio nesta terça-feira e, se vencer, consegue aumentar a vantagem que tem.

