Ferroviária x Água Santa: onde assistir ao vivo hoje e horário – 29/01

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Ferroviária x Água Santa se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Ferroviária x Água Santa ao vivo

O jogo de hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e no serviço de streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura para todo o Brasil. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Escalações de Ferroviária e Água Santa

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste sábado.

Escalação de Ferroviária hoje: Saulo; Bernardo, Arthur, Didi, João Lucas; Marquinhos, Uillian Correia, Gegê, Murilo Rangel; Netto, Bruno Mezenga

Escalação de Água Santa hoje: Matheus Inácio; Hélder, Leandro Silva, Rodrigo Sam, Rhuan; Emerson, Caíque, Gabriel Terra, Dadá Belmonte; Lelê, Caio Dantas

Como estão as equipes no Paulistão?

A Ferroviária não teve o resultado que esperava na primeira rodada do Campeonato Paulista, mas celebrou o ponto adquirido diante de um dos favoritos na competição. Na última terça-feira, ficou no empate sem gols contra o Corinthians jogando na capital. Com isso, aparece em em segundo lugar no grupo B.

Enquanto isso, o time do Água Santa foi derrotado pelo São Bernardo na estreia da temporada do Paulistão, ocupando a última posição do grupo A sem nenhum ponto. Por isso, o elenco deve se concentrar e utilizar as melhores peças do plantel de jogadores hoje.

