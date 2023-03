Final do baiano 2023: onde assistir Jacuipense x Bahia hoje

Jacuipense x Bahia se enfrentam neste domingo (26), a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Valfredão, pelo primeiro jogo da final no Campeonato Baiano. Quem vencer, garante a vantagem na grande decisão pelo título baiano. Confira onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo.

Onde vai passar Jacuipense x Bahia

A TV Educativa da Bahia, na TV aberta, e o canal da TVE no Youtube, exibem o jogo do Bahia e Jacuipense hoje ao vivo para todo o Brasil. Dessa maneira, para acompanhar a partida é só sintonizar a TV no estado baiano e torcer do conforto do seu sofá.

Quando: domingo, 25 de março

Horário: 16h

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia: TVE (BA) e Youtube

Estádio: Valfredão



Como vem as equipes para o confronto - Jacuipense x Bahia

O Bahia terminou a primeira fase do Campeonato Baiano como líder, somando 21 pontos em sete vitórias e apenas duas derrotas. Depois, venceu o Itabuna na partida de volta e carimbou o passaporte até a final, onde começa a jornada em busca do troféu baiano neste domingo. Por outro lado, o elenco foi eliminado na Copa do Nordeste.

Enquanto isso, o Jacuipense garantiu a vice-liderança do Baianão com 17 pontos, quatro a menos que o líder. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Venceu o Juazeirense na semifinal durante os dois jogos para conquistar a vaga na grande final.

Prováveis escalações de Jacuipense x Bahia

Jacuipense: Jean Carlos; Weverton, Kanu, Raphinha; Eudair, Amaral, Fábio Bahia, Radar; Welder, Jeam e Thiaguinho.

Bahia: Marcos Felipe; Vitor Jacaré, Marcos Victor, Gabriel Xavier, Jhoanner Chávez; Rezende, Acevedo, Cauly; Biel, Ricardo Goulart e Everaldo.

Campeões do Campeonato Baiano

Vinte e uma equipes já levantaram a taça do Campeonato Baiano. Cada uma delas conquistou o título de campeão em edições diferentes na história do futebol, deixando o seu nome marcado para sempre.

Indiscutivelmente, o Bahia é o maior campeão com 49 títulos. Em segundo lugar vem o Vitória com 29 títulos. A diferença entre os dois alarmante, com 20 troféus. Vitória e Bahia, inclusive, protagonizam o clássico Ba-Vi, uma das maiores rivalidades do Brasil. Eles são também os representantes do futebol baiano.

O Campeonato Baiano é o estadual de futebol do estado da Bahia. A primeira edição foi em 1905, com a vitória do Internacional de Cricket. Bahia e Vitória só passaram a tomar conta do estadual em 1931.

Na terceira posição de maior vencedor está o Ypiranga, com 10 títulos.

Bahia - 49 títulos

Vitória - 29 títulos

Ypiranga BA - 10 títulos

Botafogo BA - 7 títulos

Galícia - 5 títulos

Fluminense de Feira - 2 títulos

Fluminense de Salvador - 2 títulos

Atlético de Alagoinhas - 2 títulos

São Salvador - 2 títulos

AAB - 1 título

Santos Dumont - 1 título

Bahiano de Tênis - 1 título

Leônico - 1 título

Bahia de Feira - 1 título

Internacional BA - 1 título

Internacional - 1 título

Sport Bahia - 1 título

Atlético de Salvador - 1 título

República - 1 título

Guarany BA - 1 título

Colo Colo de Ilhéus - 1 título

