Final do Brasileiro da Série C 2021: datas e horários dos jogos

As equipes do Ituano e da Tombense fazem a final da Série C do Brasileirão 2021, após terminarem a segunda fase da competição na liderança de seus grupos. A disputa do título será definida em dois jogos, com o primeiro marcado para sábado, 13. Já o segundo e decisivo embate, ocorre no dia 20. Veja abaixo os locais e horários.

Final da Série C 2021 ocorre em 2 jogos

A decisão do título da terceira divisão do futebol brasileiro será realizada em dois confrontos. O primeiro ocorre na cidade de Tombos, casa da equipe da Tombense, no sábado, dia 13 de novembro, às 17h15. Logo depois, as equipes voltam a se enfrentar no sábado seguinte, dia 20, mas no Estádio Novelli Junior, em Itu, às 17h.

Quem fizer mais gols na somatória dos dois duelos, fica com o título da final da Série C 2021. Por outro lado, caso a soma dos placares dê empate, a decisão vai para as penalidades. As duas equipes já estão garantidas na próxima edição da Série B e a decisão define o campeão e vice desta temporada da terceirona.

Tombense x Ituano – Estádio Antônio Guimarães de Almeida – 13 de novembro, às 17h15

– Estádio Antônio Guimarães de Almeida – 13 de novembro, às 17h15 Ituano x Tombense – Estádio Novelli Junior – 20 de novembro, às 17 horas

Onde assistir a final da Série C 2021?

A plataforma streaming DAZN transmite o Campeonato Brasileiro da Série C 2021. Para acompanhar os jogos, o torcedor deve assinar o serviço por assinatura e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso.

O acesso pode ser feito através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.

Quais times conquistaram o acesso ?

Quatro equipes da Série C 2021 conquistaram a classificação para a próxima edição da segundona. Além dos finalistas Ituano e Tombense, os clubes do Criciúma e Novorizontino também garantiram o acesso, após ficarem na segunda posição de seus respectivos grupos.

A equipe de Itu, venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro no quadrangular final. Conquistou 13 pontos e o primeiro lugar do Grupo C. Já o time de Tombos ganhou três confrontos, empatou outros dois e perdeu somente um. Com 11 pontos, ficou com a liderança da Chave D. Ituano e Tombense fazem a final da Série C 2021.

Por outro lado, o Criciúma ficou com o segundo lugar do Grupo C, ao conquistar nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota. Já a equipe de Novo Horizonte, ganhou três e perdeu três, conquistando também nove pontos e a segunda posição da Chave D.

LEIA TAMBÉM

Acompanhe as últimas notícias do futebol no DCI