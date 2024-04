Final do Carioca: onde vai passar o jogo do Flamengo x Nova Iguaçu hoje?

Dia de decisão! Flamengo x Nova Iguaçu disputam o segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2024 neste domingo, 7 de abril, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo vai começar às 17 horas (de Brasília).

Qual é o horário da final do Carioca 2024 hoje?

O horário da final do Carioca vai ser às 17h, 5 horas da tarde, horário de Brasília, neste domingo, 7 de abril de 2024, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Flamengo x Nova Iguaçu hoje?

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje será transmitido na BAND, BandSports e nas plataformas BandPlay e site da emissora ao vivo para todo o Brasil, além do Goat.

Na TV aberta o canal Bandeirantes vai passar o Flamengo de graça em todo o país. É só sintonizar e assistir do conforto do seu sofá em casa. Sérgio Maurício será o responsável por narrar o clássico.

Outra opção é ligar a sua televisão no BandSports, canal disponível apenas na TV paga. Aqui, é necessário tê-lo na programação da sua operadora.

Quem gosta de assistir pela internet terá a oportunidade de sintonizar o site da Band (www.band.uol.com.br) e também na plataforma BandPlay. Ambas as opções são gratuitas para o torcedor acompanhar a programação com imagens como e onde quiser.

Premiação do Campeonato Carioca 2024

O Carioca não paga premiação aos times ganhadores, apesar do regulamento indicar uma recompensa para o primeiro e segundo lugar.

Em 2020, o estadual pagou a premiação de R$ 2 milhões ao campeão e desde então os times não receberam nenhuma recompensa.

O Paulista paga R$ 5 milhões ao ganhador, a maior premiação entre os estaduais, seguido do Brasiliense com R$ 1 milhão.