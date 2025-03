Final do Paulistão 2025 vai passar na Globo? Assistir Palmeiras x Corinthians

O primeiro jogo da final do Paulistão 2025 será disputado neste domingo, 16 de março, entre Palmeiras e Corinthians, às 18h30 (horário de Brasília). A partida não vai passar na Globo, mas será transmitida na TV aberta por outro canal ao vivo e de graça.

O jogo da final do Paulistão hoje vai passar na Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping. A Globo exibe a final do Campeonato Carioca.

Escalações do Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão 2025

Garro ainda é incerto para entrar em campo neste domingo, mas é esperança da torcida corintiana para o time sair na frente. Abel deve trazer surpresas.

Palmeiras provável: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Timão provável: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Histórico do Confronto Corinthians x Palmeiras

O Derby Paulista tem um histórico equilibrado, com confrontos que ficam para sempre na memória dos torcedores. Nos últimos anos, o Palmeiras obteve uma leve vantagem, mas o Corinthians sempre mostrou ser um adversário forte, principalmente quando joga em sua casa. A Neo Química Arena é um fator que pode ajudar o Timão a equilibrar o jogo e buscar uma vitória em meio à temporada irregular.

Curiosidades sobre o clássico

– Maior goleada: Em 1933, o Palmeiras venceu o Corinthians por 8 a 0, marcando a história do clássico.

– Equilíbrio no confronto: O Derby é conhecido pelo equilíbrio, com jogos muito disputados e placares apertados.

– 135 vitórias do Palmeiras

– 130 vitórias do Corinthians

– 117 empate

– 546 gols do Palmeiras

– 499 gols do Corinthians

