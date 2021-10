Fiorentina x Spezia: onde assistir ao jogo de hoje e escalações (31/10)

As equipes de Fiorentina x Spezia se enfrentam neste domingo, 31/10, às 11h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Artemio Franchi. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Fiorentina x Spezia hoje? O confronto entre Fiorentina e Spezia terá transmissão ao vivo a partir das 11h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, cidade de Florença, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Fiorentina x Spezia

O time da casa não tem Pulgar e Dragowski para o jogo deste domingo, enquanto os visitantes não podem contar com Leo Sena, Agudelo, Bourabia e Aimar Sher por lesões.

Fiorentina : Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martínez, Biraghi; Torreira, Castrovilli, Duncan; Sottil, Vlahovic, Callejón

: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martínez, Biraghi; Torreira, Castrovilli, Duncan; Sottil, Vlahovic, Callejón Spezia: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore, Strelec, Salcedo; Gyasi, Nzola

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Fiorentina vem de derrota para a Lazio na última quarta-feira no Campeonato Italiano. Depois de uma temporada desastrosa no ano passado, o elenco precisa se concentrar em mostrar uma recuperação imediata se quiser continuar na elite e, quem sabe assim, garantir uma vaga em torneios. Por fim, está em 9º com quinze pontos.

Enquanto isso, o Spezia segue em 17º com apenas oito pontos, ou seja, tem somente duas vitórias e duas empates, enquanto perdeu os outros seis jogos da temporada. O elenco vem de uma sequência de derrota e empate e, se não ganhar os próximos confrontos, pode chegar até a zona de rebaixamento.

