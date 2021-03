Flamengo e Resende hoje: como assistir ao vivo jogo e de graça

Flamengo e Resende abrem a 4ª rodada do Campeonato Carioca 2021, nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Após perder o clássico para o Fluminense, o Rubro-negro entra em campo em busca da recuperação no campeonato e contará com o retorno de alguns dos principais jogadores do elenco. Veja como assistir ao vivo jogo do Flamengo.

Logo depois da conquista do Campeonato Brasileiro 2020, a diretoria da equipe da Gávea deu folga aos principais atletas do elenco. No entanto, todos os titulares já voltaram aos treinamentos, desde a última segunda-feira, e alguns devem começar a partida diante da equipe do Resende. Com duas vitórias e uma derrota, o Flamengo soma seis pontos e ocupa a terceira posição do Carioca.

Por outro lado, o Resende tem até então uma campanha mediana. Com uma vitória, um empate e uma derrota, o clube está em sétimo lugar, com quatro pontos. A novidade do clube para o duelo é a regularização de Lucas Strabko, o “Cartolouco”, no BID. No entanto, o agora jogador deve ser relacionado, mas começa no banco.

Onde assistir jogo do Flamengo ao vivo?

O confronto de abertura da quarta rodada do Campeonato Carioca 2021 não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor que quiser assistir ao vivo o jogo do Flamengo, pode acompanhar o confronto pela Fla TV +.

Para quem quiser ser cliente e poder assistir a este, e todos os jogos ao vivo do Flamengo no Campeonato Carioca, o valor é 4x de R$32,48 ou então R$129,90.

Qual a provável escalação do jogo?

Provável escalação do Flamengo : Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes, Pepê, Michael, Vitinho e Pedro.

: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes, Pepê, Michael, Vitinho e Pedro. Provável escalação do Resende: Jefferson Luís; Thiago Ryan, Grasson, Marcão, Jeanderson; Derli, Mateus Bastos, Guioto, Jean Deretti; Nunes e Mateuzinho;

Onde será Flamengo e Resende ?

O confronto entre Flamengo e Resende abre a 4ª rodada do Campeonato Carioca 2021 e será realizado no Estádio do Maracanã. O torcedor que quiser então acompanhar o jogo do Flamengo ao vivo, poderá assistir pela Fla TV +.

Quais os jogos da 4ª rodada do Campeonato Carioca?

Flamengo x Resende – 21h

Sábado

Volta Redonda x Macaé – 15h

Boavista x Nova Iguaçu – 17h

Bangu x Fluminense – 21h05

Domingo

Madureira x Portuguesa – 15h30

Vasco x Botafogo – 18h

+ Copa do Brasil 2021: onde assistir, premiação e regulamento

+ FPF e clubes suspendem a 5ª rodada do Campeonato Paulista