Flamengo PI x Parnahyba: onde assistir e horário hoje (15/03)

Flamengo PI x Parnahyba se enfrentam nesta terça-feira (15/03), na décima segunda rodada do Campeonato Piauiense no Estádio Lindolfinho, começando às 18h. Confira a seguir todos os detalhes da partida de hoje e onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Flamengo PI x Parnahyba

A partida Flamengo PI x Parnahyba vai passar no streaming Eleven Sports, a partir das 18h, horário de Brasília.

A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Onde assistir Flamengo PI e Parnahyba hoje

Data: 15/03/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: não indicado

Local: Estádio Lindolfinho

TV: Sem transmissão

Streaming: Eleven Sports

Escalação de Flamengo PI x Parnahyba

O elenco do Flamengo não faz uma boa temporada no Campeonato Piauiense este ano. Na lanterna da tabela com apenas 1 ponto, o grupo já está praticamente rebaixado, enquanto entra em campo nesta terça-feira buscando a sua primeira vitória em toda a competição somente para não passar em branco, contando com um empate e nove derrotas.

Escalação do Flamengo PI: Felipe Gama; Gebson, Sadan, Tonhão, Popila; Lucas Ferrer, Cleiton, Ednaldo, Henry; David e Vicente

Enquanto isso, o Parnahyba vem em quinto lugar com 14 pontos no total. O elenco busca os três pontos para subir na classificação do Piauiense em busca d- G-4, já que somente os quatro primeiros é que avançam, para as semifinais da competição este ano. Ao todo, contabiliza quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas também.

Escalação do Parnahyba: Crismério; Jeff Silva, Alex, Gilmar Bahia, Felipe; Vinicinho, Dedê, Paulinho; Alan, Makeka e Isac

Calendário do Campeonato Piauiense

Após o jogo desta terça, os dois times tem mais dois jogos pela primeira fase. A seguir, confira quais são.

Flamengo PI

Corisabbá x Flamengo – Domingo, 27/03 às 15h45

Flamengo x Altos – Domingo, 03/04 às 16h

Parnahyba

Oeirense x Parnahyba – Quarta-feira, 23/03 às 15h45

Parnahyba x River – Domingo, 03/04 às 16h

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias de esporte.