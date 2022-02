Fluminense-PI x Parnahyba: onde assistir e horário do Piauiense – 15/02

Abrindo a oitava rodada do Campeonato Piauiense, o confronto entre Fluminense-PI x Parnahyba será realizado nesta terça-feira, 15/02, com a bola rolando às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho, em Teresina. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Fluminense-PI x Parnahyba

O jogo do Fluminense-PI e Parnahyba hoje, pelo Campeonato Piauiense, vai ser transmitido no Eleven Sports (Serviço de Streaming) de maneira gratuita para todo o Brasil nesta terça-feira a partir das oito e meia da noite.

É possível assistir através do portal Eleven de maneira gratuita (www.elevensports.com) ou através do aplicativo para Android e iOS também de graça.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lindolfinho

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Escalações de Fluminense-PI e Parnahyba

Fluminense-PI: Líder do Campeonato Piauiense com 16 pontos, o Fluminense tem a vantagem de três pontos com o segundo colocado da competição. Até o momento, o grupo não perdeu nenhum jogo que disputou nesta primeira fase e, se vencer o jogo de hoje, contabiliza a sexta vitória.

Parnahyba: Enquanto isso, o time do Parnahyba vem em quinta posição com 11 pontos depois de empatar com o River na última rodada da competição. Se vencer o confronto desta terça, o grupo pode chegar até a vice-liderança e dormir até a quarta.

Escalação do Fluminense-PI e Parnahyba

Escalação do Fluminense-PI – Fábio; Gean, Michel e Júnior Prego; Sapé, Mazinho, Pio e Janeudo; Mário Sérgio e Eduardo.

Escalação do Parnahyba – Douglas; Makeka, Gilmar, Alessandro, Baianinho; Wender, Jeff Silva, Vinicinho, Alan Fabrício; Isac, Kakim

