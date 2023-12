Fluminense x Manchester City: está definida final do Mundial de Clubes

Fluminense e Manchester City vão jogar a final do Mundial - Foto:Dmytro Aksonov by Getty Images

O Fluminense vai enfrentar o Manchester City na final do Mundial de Clubes 2023. O clube inglês venceu o Urawa Reds por 3x0 nesta terça-feira, 19, e agora vai vai para a decisão na sexta-feira, dia 22 de dezembro.

O elenco inglês, que também joga o torneio pela primeira vez, venceu os japoneses por 3 a 0 sem Kevin De Bruyne e Haaland. O City dominou o primeiro tempo, enquanto o Urawa Reds optou por ficar na defesa. O time japonês teve apenas um chute na etapa, enquanto os ingleses pressionaram os adversários do começo ao fim. Nos acréscimos, Matheus Nunes completou a jogada na direita e, sem querer, Marius Høibraten acabou acertando o seu próprio gol.

No segundo tempo também só deu Manchester City. Kovacic ampliou o resultado aos 6 minutos após o lançamento de Walker, enquanto Bernardo Silva fez o terceiro aos 13 minutos. O goleiro Nishikawa teve de trabalhar até os acréscimos já que o City não tirou o pé, seguiu movimentando o lado ofensivo mesmo sem o seu centroavante principal. O Urawa sequer apareceu em campo, e a vitória esmagadora do time de Guardiola se concretizou.

Horário da final do Mundial de Clubes 2023?

O Fluminense vai enfrentar o Manchester City na final do Mundial de Clubes na sexta-feira, 22 de dezembro, às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. A TV Globo, as plataformas Globoplay, FIFA + e o canal CazéTV no Youtube transmitirão ao vivo a final.

Sob o tradicional formato, o Mundial de Clubes reúne os seis campeões dos continentes e o atual vencedor da principal liga do país que recebe o torneio. O Fluminense venceu a Libertadores e por isso representa a América do Sul, enquanto o City ganhou a Liga dos Campeões da UEFA e joga como o representante da Europa.

Quem tem mais Mundial, o Fluminense ou Manchester City?

A resposta é nenhum dos dois. Tanto Fluminense como Manchester City nunca venceram o Mundial de Clubes porque nunca disputaram. Esta é a primeira participação das equipes no torneio intercontinental em toda a história do futebol.

Em 2023, tanto o Tricolor das Laranjeiras como o City de Guardiola conquistaram pela primeira vez a Libertadores e a Champions League respectivamente. Com o triunfo, carimbaram automaticamente o passaporte para o Mundial da FIFA.

O clube inglês foi criado em 1887 como Ardwick Association, mas passou a se chamar Manchester City em 1894. Mesmo com anos de tradição no futebol inglês, o City só passou a figurar no cenário mundial do futebol em 2008, quando foi comprado pelo grupo Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos.

O Fluminense, por outro lado, tem uma controvérsia história envolvendo a Copa Rio. Em 1952, o Tricolor participou do torneio intercontinental ao lado de Peñarol, Grasshopper Club, Sporting, Saarbrücken, Libertad, Corinthians e Austria Viena. Na final, derrotou o Timão por 4 a 2 no agregado.

Enquanto torcedores consideram a Copa Rio de 52 como título mundial, a FIFA não reconhece a conquista.