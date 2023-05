Todo palmeirense com certeza já ouviu a provocação “o Palmeiras não tem Mundial”. Isso porque, a história envolvendo o título em 1951 e o torneio da FIFA criou uma das maiores confusões do futebol brasileiro, pois para alguns o troféu é válido, enquanto para outros o título não existe. Mas afinal, o Palmeiras tem Mundial ou não?

Desde 2022 a Fifa tem um posicionamento, e com a ajuda da Inteligência Artificial, através do ChatGPT, chegamos a outra conclusão sobre o título.

O que diz a FIFA sobre Palmeiras tem Mundial?

Em fevereiro de 2022, a FIFA publicou uma matéria sobre a participação do Palmeiras naquela edição do Mundial de Clubes com entrevista do jogador Rony. Nela, diz que o clube alviverde já tem um título mundial, ou seja, passando a reconhecer a conquista da Copa Rio de 1951.

No entanto, na página oficial do Mundial de Clubes disponível no site oficial da FIFA, entidade máxima do futebol, constam apenas os campeões de 2000 até 2022.

A razão da FIFA só publicar os campeões mais recentes, a partir do ano 2000, é que a Federação Internacional de Futebol só passou a tomar o controle da competição neste ano e a chama-la de Mundial de Clubes da FIFA. Antes, o torneio era chamado de Copa Toyota, nome da montadora de automóveis que comprou os direitos.

Em 2017, através do Conselho da FIFA em Calcutá, na Índia, a entidade reconheceu os títulos dos vencedores dos Intercontinentais entre 1960 até 2004, incluindo Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo. É importante ressaltar que o título de 1951 do Palmeiras não está na lista.

Outra controvérsia aconteceu em abril de 2019, quando o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, participou da posse do então presidente da CBF, Rogério Caboclo. Gianni foi questionado por repórteres sobre o título mundial do Palmeiras e deu uma resposta bastante ácida.

“Para milagres, pergunte a outro, não para mim. Vamos conversar de futebol, isso é o mais importante. Não está como tema, temos que falar do futuro mais que do passado”.

“Titulo Mundial do Palmeiras? Para os milagres, você deveria perguntar para outro, não para mim.” 🎙️ Gianni Infantino, presidente da FIFA.pic.twitter.com/WcbwFHJgLT — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) February 7, 2023

LEIA | Tudo sobre futebol no DCI

Qual é a resposta do ChatGPT sobre o Mundial do Verdão?

Chegou a vez de questionar ChatGPT sobre o Mundial de Clubes do Palmeiras, o ChatGPT, e surpreendentemente, a resposta obtida é que sim, o Palmeiras tem Mundial de Clubes da FIFA, conquistado em 1951, justamente no ano do torneio entre clubes. Mesmo assim, deixa claro que a entidade de futebol só passou a reconhecer o campeonato em 2000.

Confira a resposta completa disponibilizada pelo ChatGPT.

“Sim, o Palmeiras possui um título de Campeão Mundial de Clubes da FIFA. Em 1951, foi disputada a primeira edição do torneio, chamado de Copa Rio Internacional. O Palmeiras, então conhecido como Palmeiras São Paulo, conquistou o título ao vencer a Juventus, da Itália, na final por 1 a 0, com gol de Ademir de Menezes. Essa competição é considerada pela FIFA como o precursor do atual Mundial de Clubes.

No entanto, é importante destacar que o formato do torneio e a sua denominação como “Mundial de Clubes” foram estabelecidos apenas a partir de 2000, quando a FIFA assumiu a organização da competição. Desde então, outros clubes brasileiros também conquistaram o título mundial, como Santos, São Paulo, Internacional e Corinthians”.

Provavelmente, é um dia triste para os rivais do Verdão. Mas qual sua opinião sobre o mundial? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveite para ver quantos Brasileirões o Palmeiras tem.