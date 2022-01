Fluminense x Santos na Copinha: onde assistir ao vivo e horário – 16/01

Disputando a vaga nas quartas de final da Copinha, as equipes de Fluminense x Santos entram em campo neste domingo, 16/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando na Arena Fonte Luminosa. O jogo da Copinha hoje terá transmissão ao vivo na TV então por isso saiba onde assistir.

Quando é Fluminense x Santos?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo.

Onde assistir Fluminense x Santos na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de terminar em primeiro lugar na fase de grupos o Fluminense entrou em campo na fase eliminatória com todo o gás necessário. Na segunda fase venceu o Francana por 3 a 1 e, por fim, na terceira, passou pela Ponte Preta facilmente sob o placar de 3 a 0 jogando em Matão.

Enquanto isso, o Santos também chega como favorito ao título deste ano na Copinha. Isso porque ao terminar em primeiro lugar no grupo 8, o elenco santista venceu o Chapadinha por 3 a 0 e, depois na terceira fase, superou a Ferroviária pelos pênaltis em 5 a 4, confirmando a qualidade que vem apresentando em campo.

Escalações de Fluminense e Santos:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto de hoje, o que possibilita que o confronto seja ainda mais acirrado em campo pela vaga.

Provável escalação de Fluminense: Thiago Gonçalves; Johnny, Felipe, Davi, Marcos Pedro; Alexsander, Nathan, Wallace, Yago; John Kennedy, Matheus Martins

Provável escalação de Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair, Lucas Pires; Jhonathan, João Victor, Ed Carlos, Wesley; Lucas Barbosa, Rwan

