Fortaleza x Santa Cruz: onde assistir e horário hoje – 23/3

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza recebe o Santa Cruz na Arena Castelão, nesta terça-feira (23), em busca de voltar à liderança do Grupo B. Invicto no torneio regional até então, o Leão do Pici terá pela frente o Tricolor de Pernambuco, lanterna da competição. Com quatro derrotas seguidas, o Santinha segue sem nenhum ponto conquistado e com apenas um gol feito. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Logo depois de iniciar o Nordestão com duas vitórias seguidas, a equipe do Fortaleza caiu de produção e chega para o confronto vindo de dois empates consecutivos. Sem vencer então há duas rodadas, o clube perdeu a liderança da chave, mas segue na cola do agora líder ABC, que possui a mesma pontuação dos cearenses: oito pontos. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de Ederson Moreira passou por CRB (1×0) e Sampaio Corrêa (2×0), no entanto nos dois últimos compromissos empatou com o Treze (1×1) e no clássico diante do Ceará (0x0).

Já do outro lado, o Santa Cruz é o lanterna do Grupo A, e tem a pior campanha até então de todos os clubes da Copa do Nordeste 2021. Com quatro derrotas na competição, os pernambucanos nem sequer empataram uma partida e saíram de campo derrotados para: Vitória (2×0), ABC (1×0), Salgueiro (1×0) e por fim, CSA (2×1).

Fortaleza x Santa Cruz: onde assistir ao vivo o jogo?

A partida entre Fortaleza e Santa Cruz pela Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote. O duelo também terá exibição da Fox Sports.

Onde e quando será Fortaleza e Santa Cruz?

O confronto entre Fortaleza e Santa Cruz terá mando de campo dos cearenses, por isso a partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Quais as prováveis escalações?

Fortaleza : Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David.

: Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David. Santa Cruz: Jordan; Augusto Potiguar, William Alves, Célio Santos, Alan Cardoso; Caetano, Karl, Chiquinho; Madson, Pipico e Léo Gaúcho.

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira

Altos x Sampaio Corrêa – 15h45

Sport x Confiança – 19h

Fortaleza x Santa Cruz – 21h30

CSA x Bahia – 21h30

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

