Fortaleza x Treze 13/3: onde assistir ao vivo Copa do Nordeste 2021

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza recebe o Treze neste sábado (13), às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. Com 100% de aproveitamento no torneio regional, o Tricolor vai em busca da sua terceira vitória seguida na competição.

Fortaleza x Treze: onde assistir Copa do Nordeste?

Onde assistir Fortaleza x Treze: Nordeste FC

A partida deste sábado (13) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Invicto na Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza soma duas vitórias em dois jogos na competição, e segue com 100% de aproveitamento. Na rodada de estreia, o Leão bateu o CRB pelo placar mínimo. Já no jogo seguinte, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Em busca de manter a liderança do grupo, o Tricolor terá o fator casa para tentar conseguir o triunfo diante dos paraibanos.

Já o Treze, assim como o Fortaleza, segue invicto no torneio regional. Entretanto, a equipe empatou o primeiro jogo com o CSA por 1 a 1, e então venceu o Altos pelo placar mínimo. Com quatro pontos, o time de Campina Grande tem a mesma pontuação que o Ceará, líder do Grupo A. No entanto, o clube fica na terceira posição por conta do saldo de gols.

Onde será Fortaleza x Treze ?

A partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021 será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A bola rola então a partir das 18h15 (horário de Brasília).

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz – 18h

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

