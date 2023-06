França x Grécia: onde vai passar o jogo da França hoje nas Eliminatórias - 19/06

Em confronto pela liderança do grupo B nas Eliminatórias da Euro, as seleções de França e Grécia se enfrentam nesta segunda-feira, 19/06, pela quarta rodada às 15h45, no Stade de France. Saiba onde assistir o jogo da França hoje e todos os detalhes da competição.

Quem vai transmitir o jogo da França hoje ao vivo

O torcedor que procura saber onde vai passar o jogo da França hoje é no SporTV, às 15h45, para todos os estados do Brasil.

Quem tem o pacote 'canais ao vivo' no GloboPlay pode ver a retransmissão ao vivo do canal.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade de France, em Paris

Onde vai passar o jogo da França hoje: SporTV e GloboPlay

Como está o grupo da França nas Eliminatórias?

Os franceses permanecem no topo do grupo B com nove pontos, somados em três vitórias e 100% de aproveitamento na primeira fase. A Grécia pode assumir a primeira posição se ganhar nesta segunda-feira e descontar a diferença no saldo de gols - diferença de quatro pontos.

A Holanda é a terceira com três pontos enquanto Irlanda e Gibraltar aparecem sem pontos marcados.

GRUPO B DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

1 França - 9 pontos

2 Grécia - 6 pontos

3 Holanda - 3 pontos

4 Irlanda - 0 pontos

5 Gibraltar - 0 pontos

Escalações de França x Grécia

Para o duelo desta segunda-feira, tanto França como Grécia vão apostar nos melhores jogadores da equipe. Os titulares vão para o campo em busca dos três pontos nas Eliminatórias da Euro.

França: Samba; Konaté, Fofana, Theo Hernández, Koundé; Youssouf Fofana, Camavinga, Griezmann; Coman, Kolo Muani e Mbappé.

Grécia: Vlachodimos; Baldock, Konstantinos, Pantelis, Tsimikas; Kourbelis, Petros Mantalos, Giorgos Masouras; Bakasetas, Pelkas e Pavlidis.

Entraînement veille de match ✅ pic.twitter.com/NURurZApeE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2023

Quantos gols tem Mbappé na França?

Vestindo a camisa dos Les Bleus, o jovem Mbappé soma 39 gols em 69 partidas, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o jogador do PSG foi fundamental para a conquista do título contra a Croácia, na grande final. Já em 2022, conseguiu levar o time novamente à decisão, marcou gols mas ficou com a medalha de prata ao perder nos pênaltis para a Argentina.

Mbappé tem 24 anos, é jogador do Paris Saint-Germain e é um dos mais talentosos do futebol europeu.

Leia também:

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?