França x Ucrânia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 24/03

França e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em jogo da primeira rodada da fase de grupos nas Eliminatórias da Copa 2022. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

França x Ucrânia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal Space, na tv fechada. SKY: 110, CLARO TV: 154, VIVO TV: 101/649, OI: 69

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de se classificar para as semifinais da Liga das Nações, a atual campeã da Copa do Mundo vem para as eliminatórias como favorita. O jovem Mbappe e Giroud devem estar presentes na escalação titular, assim como o goleiro Lloris e Griezmann, craque do Barcelona.

Do outro lado, a Ucrânia acabou sendo rebaixada para uma divisão inferior na Liga das Nações, mas promete entregar tudo de si mesma para garantir uma vaga seja direta ou através da repescagem para a Copa do Mundo em 2022 no Catar.

Possíveis escalações de França x Ucrânia

Possível França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Ndombelé, Pogba, Kante, Griezmann, Mbappé, Giroud.

Possível Ucrânia: Pyatov; Konoplya, Matvyienko, Zabarnyi, Sobol; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Zubkov, Yaremchuk.

Últimos jogos

A última vez que a equipe da França entrou em campo aconteceu no dia 17 de novembro de 2020, pela sexta e última rodada da fase de grupos na Liga das Nações. Por 4 a 2, venceu a Suécia.

Enquanto isso, no mesmo dia, a Ucrânia foi superada pela Suíça em 3 a 0.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa