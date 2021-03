Gent x Club Brugge: onde assistir e possíveis escalações – 15/03/2021

Gent e Club Brugge se enfrentam nesta segunda-feira (15) a partir das 16h45 (horário de Brasília), na Ghelamco Arena, na Bélgica, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Belga. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Gent x Club Brugge: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 462

OI TV: 111

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Gent está em 11º com quarenta pontos no Campeonato Belga. Lutando para subir na tabela e alcançar as primeiras posições, o time anfitrião possui onze vitórias, sete empates e também onze derrotas. Não possui jogadores indisponíveis em seu plantel.

Enquanto isso, o Brugge está em primeiro lugar com sessenta e sete pontos, ou seja, vantagem de dezesseis pontos contra o vice-líder. Assim, venceu vinte e um jogos, empatou quatro e também perdeu quatro. Para o confronto de hoje, o clube não possui nenhum novo desfalque, além de contar com o retorno de Ethan Horvath.

Possíveis escalações de Gent x Club Brugge

Possível Gent: Bolat; Hanche-Olsen, Arslanagić, Fortuna; Castro-Mendes, Owusu, Kums, Mohammadi; Bezus, Yaremchuk, Tissoudali.

Possível Club Brugge: Mignolet; Sobol, Mechele, Mitrovic, Mata; Vormer, Balanta, Vanaken; Lang, Badji, Chong.

Últimos jogos

Ademais, a equipe do Club Brugge entrou em campo pela última vez na sexta-feira (12) em jogo válido pela 26ª rodada do Campeoanto Belga, empatando em 1 a 1.

Enquanto isso, o Gent jogou contra o Oostende na segunda-feira (08) pela 29ª rodada em casa, vencendo por 1 a 0.

Jogos de hoje na tv: confira as partidas desta segunda-feira – 15/03/2021