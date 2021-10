Getafe x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações do jogo (25/10)

Buscando escapar da zona de rebaixamento, Getafe x Celta de Vigo entram em campo nesta segunda-feira, 25/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol no Coliseum Alfonso Pérez. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Getafe x Celta de Vigo hoje ao vivo? O confronto entre Getafe e Celta de Vigo terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 25 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez , cidade de Getafe, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Getafe x Celta de Vigo

O elenco da casa não apresenta baixas em seu plantel de jogadores, enquanto o treinador do Celta, Eduardo Coudet, não poderá contar com Renato Tapia e Jose Fontán, lesionados.

Getafe : David Soria; Suárez, Dakonam, Cuenca, Olivera; Aleña, Timor, Florentino Luís, Arambarri; Maksimovic, Sandro Ramírez

: David Soria; Suárez, Dakonam, Cuenca, Olivera; Aleña, Timor, Florentino Luís, Arambarri; Maksimovic, Sandro Ramírez Celta de Vigo: Dituro; Murillo, Mallo, Aidoo, Galan; Beltrán, Brais Mendéz, Denis Suáreaz, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na lanterna do Campeonato Espanhol com apenas 2 pontos, o Getafe busca a sua primeira vitória. Nos últimos jogos empatou com o Real Sociedad e o Levante, garantindo dois pontos positivos na campanha até o momento. Por isso, deve colocar o que tem de melhor no elenco para jogar.

Enquanto isso, os comandados por Coudet, ex-técnico do Internacional, buscam a recuperação no campeonato ao marcarem duas derrotas seguidas, com Elche e depois Sevilla. Dessa maneira, o Celta de Vigo tem a chance de melhorar o desempenho em campo ao assinalar a vitória em seu favor.

