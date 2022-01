Getafe x Granada: onde assistir e horário do jogo – 20/01

Getafe x Granada se enfrentam nesta quinta-feira, 20/01, com a bola rolando a partir das 15h (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol jogando no Coliseum Alfonso Pérez. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Getafe x Granada?

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a partida começa às 15h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Coliseum Alfonso Pérez, na cidade de Getafe, na Espanha.

Onde assistir Getafe x Granada hoje ao vivo?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 15h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 17ª posição do Campeonato Espanhol com 18 pontos, o Getafe precisa vencer o confronto desta quinta-feira se quiser se afastar da zona de rebaixamento. Com quatro vitórias, seis empates e dez derrotas, o elenco espera contar com a força da torcida em casa, além de colocar as melhores peças do elenco para jogar.

Enquanto isso, o Granada vem em 14ª posição da tabela com 24 pontos, ou seja, contabiliza cinco vitórias, nove empates e seis derrotas na competição. Agora, sem perder uma partida por mais de cinco rodadas, quer continuar o legado de resultados positivos para subir ainda mais na classificação.

Escalações de Getafe x Granada:

Macías e Abdulai não podem entrar em campo nesta quinta.

Do outro lado, Lozano e Arias são desfalques.

Provável escalação de Getafe: David Soría; Silva, Cuenca, Mitrovic, Dakonam, Suárez; Maksimovic, Aleña, Florentino Luís; Unal, Jaíme Mata

Provável escalação de Granada: Luís Maximiano; Quini, Diaz, Torrente, Neva; Milla, Antonio Puertas, Gonalons, Machís; Suárez, Molina

