Relembre a trajetória de Gento, eterno ídolo do Real Madrid

Ídolo do Real Madrid, Francisco Gento López morreu nesta terça-feira, 18/01, aos 88 anos na Espanha. A causa da morte não foi revelada. Considerado uma lenda para torcedores do clube, o jogador conquistou seis títulos europeus, além de outros 17 troféus ao longo da carreira. Relembre as conquistas de Gento pelo Real Madrid.

Francisco Gento, ídolo do Real Madrid, morre aos 88 anos

São raros os casos de jogadores que vestem apenas uma camisa em toda a trajetória no futebol. Francisco Gento é um destes exemplos. Considerado uma lenda pela torcida do Real Madrid, Gento vestiu a camisa do clube entre 1953 a 1971. Foram dezoito anos de pura devoção e muitas taças. Hoje, 18 de janeiro de 2022, o público se despediu do atleta.

Francisco também era chamado de Paco Gento, apelido carinhoso atribuído a ele por torcedores e até mesmo por seus companheiros. Desde que pendurou as chuteiras, tornou-se presidente de honra no Real Madrid, cargo que herdou de Alfredo di Stéfano quando o amigo morreu em 2014. Durante esse tempo, o Real foi três vezes campeão da Champions League.

Em comunicado, o time espanhol prestou homenagens.

“O Real Madrid deseja expressar as suas condolências e o seu amor e carinho à sua esposa Mari Luz, aos seus filhos Francisco e Julio, às suas netas Aitana e Candela e a todos os seus familiares, colegas e entes queridos.

A figura de Paco Gento representa fielmente todos os valores do Real Madrid, e foi e continuará a ser uma referência para o Real Madrid e para o mundo do esporte. Os adeptos do Real Madrid e todos os adeptos do futebol vão sempre recordá-lo como uma das suas grandes lendas. Francisco Gento morreu aos 88 anos. O Real Madrid também apresenta as suas condolências a todos os sócios e adeptos do Real Madrid”.

Trajetória de Francisco Gento no futebol

Nascido 21 de outubro de 1933 em Guarnizo, província de Cantábria, Francisco logo mostrou habilidade com a bola nos pés. Por isso, nos anos 50, o lateral esquerdo integrou as categorias de base do Racing de Santander, pequeno clube da Espanha.

Com o seu talento, logo chamou a atenção de grandes grupos. Foi então que, em 1953, o atleta foi negociado oficialmente pelo Real Madrid. De lá, não saiu mais, disputando 600 jogos com 182 golos. Foram 23 títulos ao longo da trajetória.

Em seu primeiro ano, ao lado de Di Stefano, conquistou o Campeonato Espanhol. Além disso, Gento foi titular nas finais das primeiras seis Taça dos Campeões Europeus, marcando em duas delas. Ao todo, foram oito finais disputadas, chegando a marca de 88 jogos e 31 tentos.

Gento também defendeu a Seleção da Espanha, jogando em 43 ocasiões, tornando-se campeão da Eurocopa em 1964, além de disputar a Copa do Mundo em 1962 e 1966.

Em 1971, ele decidiu se aposentar do futebol após dezoito anos para trabalhar como técnico de futebol. Paco assumiu as categorias de base do Real Madrid, contando com passagens por Castellón, Palencia e Granada na Segunda Divisão.

Recentemente, assumiu uma cadeira na Diretoria do Real Madrid no lugar de Di Stefano.

Quantos títulos de Francisco Gento conquistou?

Em toda a sua história com a camisa do Real Madrid, Gento conquistou 23 taças. No futebol, o atleta aparece na prateleira única de maiores campeões europeus na história do clube.

O atleta também venceu 6 edições da Taça dos Campeões Europeus (Champions League), 12 do Campeonato Espanhol, 2 da Copa do Rei, 1 no Taça Intercontinental, 1 do Mundial Pequeno de Clubes e 2 da Taças Latinas.

O único a chegar perto de atingir a marca de Gento é Marcelo, lateral-esquerdo brasileiro. Ao vencer a Supercopa da Espanha em janeiro de 2022 contra o Athletic Bilbao, o jogador conquistou o 23º título de sua carreira.

