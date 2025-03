Gil Vicente x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica hoje – 28/03

O jogo do Benfica vai ser contra o Gil Vicente nesta sexta-feira, 28 de março, pela 27ª rodada do Campeonato Português às 17h15, horário de Brasília, no Estádio Cidade de Barcelos. A partida conta com transmissão para o Brasil.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica contra o Gil Vicente hoje no Campeonato Português tem transmissão no Brasil apenas pela Disney+. Em Portugal, o canal Sport TV 1 exibe a partida para todo o país no horário local.

Vice líder do campeonato, o treinador Bruno Lage vai escalar Trubin; Tomás Araújo, Álvaro Fernández (Otamendi) e António Silva; Leandro Santos, Florentino, Aursnes e Dahl; Pavlidis, Akturkoglu (Amdouni) e Bruma (Schjelderup).

O Gil Vicente é o 14º colocado com 23 pontos. O comandante César Peixoto vai escalar Andrew; Sandro Cruz, Rúben Fernandes, Josué Sá e Mutombo; Caseres, Santi García, Castillo (Bamba) e Bermejo; Félix Correia e Carlos Eduardo.

Horário do Benfica: 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Barcelos

Onde assistir jogo do Benfica: Diney+

Como funciona a Primeira Liga de Portugal?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Quantas Champions o Benfica tem?