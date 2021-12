Gil Vicente x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações (18/12)

Se vencer, equipe do Sporting assume a liderança do Campeonato Português

As equipes de Gil Vicente x Sporting se enfrentam neste sábado, 18/12, a partir das 17h30 (horário de Brasília), em confronto pela décima quinta rodada do Campeonato Português no Estádio Cidade de Barcelos. Com transmissão ao vivo pela televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Gil Vicente x Sporting: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo neste sábado.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Barcelos, cidade de Vila Boa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder uma partida por mais de cinco rodadas, o Gil Vicente entra em campo neste sábado completamente preparado e confiante do que vai fazer em campo. Ocupando a oitava posição da tabela com 20 pontos, o elenco quer brigar na parte de cima seja pelo título ou então por uma vaga em competições internacionais.

Enquanto isso, o Sporting, atual campeão português, tem a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Português se vencer o jogo de hoje. Isso porque em segundo lugar com 38 pontos, os visitantes ultrapassam o Porto, que tem a mesma pontuação, e ganham a vantagem, passando a torcer para que não marque pontos em seu jogo de amanhã na rodada.

Escalação de Gil Vicente e Sporting:

Zé Carlos está suspenso e por isso não pode entrar em campo na partida deste sábado.

Do outro lado, Cabral, Pedro Porro, Vinagre e Feddal seguem indisponíveis.

Gil Vicente: Frelih; Talocha, Fernandes, Lucas Cunha, Hackman; Pedrinho, Carvalho, Fujimoto; Murilo, Fran Navarro, Lino

Sporting: Adán; Neto, Inácio, Reis; Esteves, Nunes, Ugarte, Názinho; Pote, Pablo Sarabia, Santos

