Gil Vicente x Sporting: onde assistir e possíveis escalações (09/02)

Encerrando a décima oitava rodada do Campeonato Português nesta terça-feira (09), as equipes de Gil Vicente e Sporting se enfrentam às 18h, no Estádio Cidade de Barcelos. Líder com quarenta e cinco pontos, o time do Sporting tem a chance de aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Gil Vicente x Sporting: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN HD, na tv fechada, às 18h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Gil Vicente x Sporting

Ao time anfitrião, nenhuma baixa no plantel foi detectada nos últimos dias. Portanto é provável que o treinador Ricardo Soares mantenha o mesmo time em campo nesta terça.

Possível Gil Vicente: Denis; Talocha, Fernandes, Nogueira, Paulinho; Afonso, Pedrinho, Lucas Mineiro; Fujimoto, Lino, Lourency.

Ao time do Sporting, o atleta Nuno Mendes segue em recuperação de lesão, treinando separadamente. Além disso, Palhinha aparece como dúvida para o treinador Rúben Amorim.

Possível Sporting: Adán; Feddal, Coates, Gonçalo; Antunes, Daniel Bragança, Nunes, Porro, Nunes; Santos, Gonçalves, Paulinho.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima oitava rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Braga 2 x 2 Porto

Farense 1 x 2 Moreirense

Marítimo 1 x 2 Santa Clara

Benfica 2 x 0 Famalicão

Belenenses 1 x 1 Vitória de Guimarães

P. Ferreira x Portimonense – 12h

Rio Ave x Tondela – 14h

Boavista x Nacional – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 13º lugar com dezesseis pontos, o time do Gil Vicente precisa somar pontos para se afastar totalmente da zona de rebaixamento. Portanto se garantir a vitória, soma dezenove pontos, pulando para o topo da tabela. Dessa maneira, possui quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Enquanto isso, o Sporting está em primeiro lugar do Campeonato Português com quarenta e cinco pontos. Se ganhar o confronto de hoje, aumenta a vantagem na liderança para dez pontos. Além disso, a equipe ainda não perdeu na competição.