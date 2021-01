Girona x Villarreal (26/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Girona e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h, no Estádio Montilivi, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em jogo único, quem vencer o confronto de hoje garante a vaga para a próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Girona x Villarreal: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do serviço de streaming Watch ESPN, do canal ESPN, às 17h (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Girona x Villarreal

O site oficial do clube divulgou na última sexta-feira (22) que um jogador do time testou positivo para covid-19, sem divulgar nomes. Ademais, nenhuma nova lesão foi constatada entre os atleta do Girona.

Possível Girona: Carlos; Calavera, Bueno, Espinosa, Franquesa; Aday, Monchu, Cristóforo, Sáiz; Stuani, Moreno.

Após sofrer uma ruptura no adutor da perna esquerda, Juan Foyth segue indisponível para o plantel. Além disso, Jaume Costa está isolado e longe do elenco de jogadores após ter contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19.

Possível Villarreal: Asenjo; Funes Mori, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Peña, Parejo, Capoue; Trigueros, Gómez, Bacca.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid x Levante – 15h

Betis x Real Sociedad – 17h

Sevilla x Valencia – Quarta-feira – 15h

Almeria x Osasuna – Quarta-feira – 17h

Rayo Vallecano x Barcelona – Quarta-feira – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira – 15h

Alcoyano x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Girona disputa a segunda divisão do futebol espanhol, ou seja, a Segunda División. Dessa maneira, aparece em 8ª posição com trinta e três pontos. Ao todo, venceu nove jogos, empatou seis e perdeu sete. Com o propósito de subir para a elite, o time vem apresentando dificuldade.

Enquanto isso no Campeonato Espanhol da primeira divisão, o Vilarreal aparece na parte de cima da tabela, em 5º lugar com trinta e quatro pontos. Assim, a equipe vem bem na competição, com potencial para terminar a temporada entre as primeiras posições, além de garantir uma vaga em competições internacionais.