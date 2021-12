Granada x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e horário – 22/12

Em partida atrasada da nona rodada no Campeonato Espanhol, as equipes de Granada x Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 22/12, com início às 15h, horário de Brasília, no Estádio Nuevo Los Cármenes. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir hoje.

Onde assistir jogo do Granada x Atlético de Madrid hoje: O canal ESPN Brasil, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, cidade de Granada, na Espanha

TV: ESPN BRASIL

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por quatro rodadas, o Granada entra em campo nesta quarta-feira com todo o gás necessário para garantir os três pontos, principalmente por jogar em casa e contar com a força de sua torcida. Em 15ª posição com 19 pontos, os anfitriões venceram na temporada quatro jogos, empataram em sete e perderam seis.

Do outro lado, o atual campeão espanhol segue em quinto lugar enquanto continua a buscar o topo da tabela, onde está o Real Madrid, o seu grande adversário do futebol espanhol. Com 29 pontos, os madrilenos conquistaram até o momento oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, tentando aumentar a vantagem.

Escalações de Granada e Atlético de Madrid para hoje:

Quini e Gonalons estão suspensos e por isso não podem jogar,

Já Diego Simeone não poderá contar com Griezmann, Savic e Llorente, lesionados.

Granada: Maximiano; Quini, Sánchez, Torrente, Neva, Santiago Arias; Antonio Puertas, Alberto Soro, Machís; Jorge Molina, Suárez

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Hermoso, Kondogbia; Trippier, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Correa, Luis Suárez

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 2022: jogos da 15ª e 16ª rodada