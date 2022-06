Grécia x Kosovo: onde assistir, horário e escalação Liga das Nações (12/6)

As seleções de Grécia x Kosovo disputam a liderança do grupo neste domingo, 12 de junho, pela quarta rodada da Liga das Nações. A partida está programada para começar a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Panthessaliko, em Vólos. Com transmissão ao vivo, descubra onde assistir hoje de maneira online.

Onde assistir Eslovênia x Sérvia hoje ao vivo?

O jogo entre Grécia x Kosovo hoje na Liga das Nações vai passar no Star +.

Sem transmissão na TV, o confronto deste domingo na competição internacional só vai ser transmitido através da plataforma do Star +, aplicativo de filmes, séries e futebol para assinantes.

Se você tem o interesse de tornar-se membro, deve acessar o site (www.starplus.com) e encontrar o melhor valor para o seu bolso. Para assistir, basta acessar a plataforma através do celular, tablet, smart TV e no computador.

Informações do jogo Grécia e Kosovo hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Panthessaliko, em Vólos, na Grécia

Arbitragem: Julian Weinberger

Onde assistir: Star +

Grécia e Kosovo na Liga das Nações

Líder do grupo dois com 9 pontos, a Grécia venceu os três confrontos que disputou até agora na Liga das Nações e, por isso, promete manter todo o gás necessário em busca de mais uma vitória. Com 100% de aproveitamento, a equipe é a favorita na busca pela classificação até a segunda divisão.

Do outro lado, o Kosovo vem logo atrás na segunda posição com 6 pontos, ou seja, tem três pontos a menos do que o rival do jogo deste domingo. Com duas vitórias e uma derrota até agora, os visitantes devem manter a escalação titular para trazer para casa os três pontos e dessa maneira continuar brigando pelo acesso até a liga B.

Provável escalação da Grécia: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Mandalos; Limnions, Pavlidis e Douvikas. Técnico: Gustavo Poyet

Provável escalação do Kosovo: Ujkani; Kastrati, Rrahamani, Kryeziu, Rrudhani; Berisha, Dresevic, Muslija; Muriqi, Rashica e Bytyqi. Técnico: Alain Giresse

Palpite Grécia x Kosovo

Considerado um dos mais equilibrados na rodada deste domingo, o confronto não tem um favorito. No entanto, a Grécia tem, sim, uma certa vantagem diante do seu rival.

Jogando em casa, o elenco grego vai suar a camisa para ganhar os três pontos em seu favor, mantendo a escalação titular da última rodada. Com cinco gols marcados, a seleção ainda não tomou nenhum gol, mérito da defesa.

Por essa razão, o Kosovo terá de driblar o futebol exemplar apresentado pela Grécia até aqui, na quarta rodada, se quiser ultrapassa-la na liderança do grupo na Liga C, o que não será nada fácil.

O empate também pode ser um resultado esperado.