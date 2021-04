Grêmio Anápolis x Atlético GO: como assistir e horário do jogo hoje [7-4]

Em busca de manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano 2021 e com técnico novo, o Atlético-GO enfrenta o Grêmio Anápolis, nesta quarta-feira (7), pela 7ª rodada do Estadual. O duelo será o primeiro do treinador Jorginho, recém contratado pelo Dragão, para comandar a equipe. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jonas Duarte, mas o confronto terá transmissão da tv aberta. Então, saiba como assistir Grêmio Anápolis e Atlético-GO.

Como assistir ao vivo Grêmio Anápolis e Atlético-GO?

A TV Anhnaguera (filiada da Rede Globo) transmite o jogo ao vivo para todo o Estado de Goiás, na tv aberta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Entretanto, a transmissão na emissora será exclusiva, não havendo exibição nos canais de tv fechado, e nem mesmo na internet.

Onde e quando será o jogo?

O Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Estado de Goiás, recebe o confronto entre Grêmio Anápolis e Atlético-GO, válido pela 7ª rodada do Campeonato Goiano 2021. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Na busca pela liderança do Grupo A, o Grêmio Anápolis chega para o jogo precisando dos três pontos para diminuir a diferença para o Dragão. Atualmente, o clube está em segundo lugar na chave, com 13 pontos, a cinco do Atlético-GO. Em seis jogos, a equipe soma quatro vitórias, mas uma derrota e um empate.

Por outro lado, o Dragão chega para o jogo em busca de manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano 2021. A equipe está de técnico novo, visto que Jorginho foi apresentado nesta semana e já comandou treinos da equipe. Além de vencer todos os jogos, o Atlético tem a melhor defesa do Estadual não tendo sofrido nenhum gol, e o melhor ataque, que balançou a rede 13 vezes.

Jogos do Campeonato Goiano 2021 hoje

Jaraguá x Goianésia – 15h30 (7ª rodada)

Iporá x Goiás – 15h30 (1ª rodada)

Grêmio Anápolis x Atlético-GO – 21h30 (7ª rodada)

+ Saiba o que aconteceu com Neto e por que ele está afastado da Band