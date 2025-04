Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário (19/4)

Tem Grenal neste sábado, 19 de abril, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Grêmio e Internacional jogam às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o clássico GreNal entre Grêmio e Inter será transmitido pelo Sportv e Premiere ao vivo.

SPORTV: o canal SporTV está disponível apenas em operadoras de TV paga. A transmissão vai ser para todo o Brasil ao vivo.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

Como foi o último jogo do Grêmio x Inter?

No último encontro, Grêmio e Inter disputaram a final do Gauchão e o placar terminou empatado em 1 x 1. Apesar disso, o título ficou com o Internacional que tinha vantagem de 2 gols por causa do primeiro jogo.

Com a vitória, o Colorado acabou com a seca do gaúcho de 9 anos.

O Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, enquanto o Grêmio possui 43 conquistas.

No total de confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, ocorreram 444 partidas, com 165 vitórias para o Internacional, 141 para o Grêmio e 139 empates.

