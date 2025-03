Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário tempo real (8/3)

Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário tempo real (8/3)

Dia de GreNal! Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, 8 de março, a partir das 17h45, em partida válida pela ida da final do Campeonato Gaúcho 2025. O duelo será realizado na Arena e com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Grêmio x Inter hoje, ao vivo.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o clássico GreNal entre Grêmio e Inter será transmitido pelo Premiere e Sportv2. Na tv aberta, a RBSTV vai passar o duelo ao vivo.

O pay-per-view exibirá o embate apenas na TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ser cliente e ter o pacote de canal na programação para acompanhar o clássico gaúcho.

O torcedor também pode assistir o jogo no GloboPlay e no próprio aplicativo Premiere. Ambas as opções só estão disponíveis para quem é assinante das plataformas.

Quem ganhou mais entre Grêmio x Inter?

O Grenal é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e quando queremos saber se tem um time com mais vitórias temos a resposta. O Internacional possui mais vitórias que o Grêmio. Já foram disputados 178 jogos pelo estadual, com 64 vitórias para o Internacional, 55 para o Grêmio, e 59 empates.

Além disso, o Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 45 títulos, enquanto o Grêmio possui 43 conquistas.

No total de confrontos entre as equipes, considerando todas as competições, ocorreram 444 partidas, com 165 vitórias para o Internacional, 141 para o Grêmio e 138 empates.